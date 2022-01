My Little Pony: La Magia de La Amistad | Mérito Académico.

Las ponys intentan inscribirse en la Escuela de Amistad de Twilight, pero ella no las deja; aunque creen saberlo todo sobre amistad, pronto descubren que no.

¿Será que de verdad las ponys no conocen todo sobre amistad o solo lo estarán haciendo para estar cerca de Twilight?