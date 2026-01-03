Estos son los conciertos que ofrecerán artistas internacionales durante enero en la CDMX

La Ciudad de México (CDMX) será el epicentro de grandes conciertos de artistas internacionales durante el mes de enero, dándole así la bienvenida al nuevo año y dejando atrás el 2025, que tuvo grandes festivales de la música como el Vive Latino que se realizó el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP y fue transmitido completamente en vivo .

1. Óscar D´ León

El venezolano se presentará el 8 de enero en el Auditorio Nacional. El cantautor es considerado uno de los máximos exponentes de la música de salsa en toda la historia, por lo que es una buena opción para los que gustan de bailar. En cambio, si andas o eres de León, esta es su cartelera de conciertos gratis para feria 2026 .

Óscar D´ León se presentará el 8 de enero en el Auditorio Nacional.|Auditorio Nacional

2. Patrick Miller

El DJ se presentará el 10 de enero en el Palacio de los Deportes en punto de las 8 de la noche. Los boletos ya están a la venta y van desde los 600 pesos hasta los poco más de 1,100 pesos en la zona de pista de baile.

3. Leiva

El cantautor español estará el 16 de enero en el Auditorio Nacional. Formó parte de la banda de rock Pereza, hasta que en 2011 decidió emprender su camino como solista.

4. Camila Moreno

La cantautora chilena hará su presentación el 17 de enero en el Teatro Benito Juárez. Su estilo de música es alternativa y ha sido nominada a los Latin Grammys.

5. Avenged Sevenfold

La banda estadounidense de heavy metal se presentará el 17 de enero en el Estadio GNP, para complacer a todos sus fanáticos con sus mayores éxitos.

6. Marta Sánchez

La cantautora española estará en la CDMX el 22 de enero en La Maraka. Una de las canciones que fueron un gran éxito en México fue la de “Colgando en tus manos”, en colaboración con Carlos Baute.

Los artistas mexicanos que se presentarán en enero en la CDMX

Los artistas mexicanos no se quedan atrás, pues también ofrecerán conciertos en inmuebles importantes de la CDMX, como el Auditorio Nacional, Pepsi Center y el Estadio GNP.

