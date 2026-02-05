Harry Styles, Rosalía y más estrellas encabezan los shows confirmados para los BRIT Awards 2026, ¿Cuándo y a qué hora verlos?

La cuenta regresiva para los BRIT Awards 2026 ya comenzó y los organizadores han revelado a los primeros performers que formarán parte del espectáculo. Hasta ahora, la lista ha sorprendido al público al revelar los nombres de Harry Styles, Rosalía, Olivia Dean, Wolf Alice y Mark Ronson, como parte de las estrellas que se reunirán en uno de los escenarios más importante de Europa creando una alineación que combina pop global, talento alternativo y propuestas innovadoras.

Harry Styles, uno de los artistas británicos más influyentes de la última década, promete uno de los momentos más esperados de la noche, especialmente tras el impacto internacional de sus giras y producciones recientes. Por su parte, la cantante española Rosalía reafirmará su presencia global en un escenario de esta magnitud donde llevará la fusión de flamenco, pop y sonidos urbanos.

we've got news... Harry's coming home 💋🪩@Harry_Styles will be making his live TV performance debut of music from his new album 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally.' at The BRIT Awards 2026



Watch the performance live Saturday 28th February on ITV1 & ITVX in the UK and on… pic.twitter.com/Aax3lV03xM — BRIT Awards (@BRITs) January 28, 2026

Olivia Dean, una de las voces emergentes más aplaudidas del soul-pop británico, también forma parte del cartel, mientras que Wolf Alice aportará su energía alternativa y consolidada trayectoria dentro del rock independiente. A ellos se suma Mark Ronson, productor y músico reconocido mundialmente, quién podría sorprender con una puesta en escena llena de colaboraciones.

Aunque la lista de presentaciones aún no está cerrada, la expectativa crece entre los fans que esperan más anuncios en los próximos días.

calling all motomamis 🚨



ROSALÍA will be making her BRITs performance debut at The BRIT Awards 2026 ❤️‍🔥



Watch her performance live Saturday 28th February on ITV1 & ITVX in the UK and on YouTube globally pic.twitter.com/iSY9zCZibz — BRIT Awards (@BRITs) February 5, 2026

¿Qué son los BRIT Awards y cómo será esta edición?

Los BRIT Awards son los premios más importantes de la industria musical británica. Organizados por la British Phonographic Industry (BPI), reconocen lo mejor de la música del Reino Unido e internacional en categorías que abarcan desde pop y rock hasta nuevos talento

La edición 46 se celebrará el próximo sábado 28 de febrero y por primera vez se realizarán fuera de Londres, para esta edición de 2026 los artistas se reunirán en el Co-op Live Arena de Manchester, Inglaterra, ubicado en el Etihad Campus, justo al lado del estadio del Manchester City. Además de las premiaciones, la gala se caracteriza por presentaciones en vivo.

Este año se anticipa una producción ambiciosa, con colaboraciones sorpresa y una mezcla de artistas consagrados y nuevas promesas que reflejan la diversidad sonora actual. Con los primeros nombres ya confirmados, los BRITs prometen una noche cargada de talento, espectáculo y momentos memorables para la música internacional.

