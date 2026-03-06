HISTÓRICO: Yeonjun se convierte en el primer K-Idol en cantar la canción oficial del Clásico Mundial de Béisbol; ésta su canción junto a Mike Towers y Becky G

Yeonjun, integrante del grupo de K-Pop Tomorrow X Together (TXT) es parte de la banda sonora de uno de los eventos deportivos más importantes de este año: El Clásico Mundial de Béisbol. El artista es parte de la canción "Make It Count". Esto es un hecho histórico ya que es la primera vez que un cantante coreano formará parte de un tema musical relacionado a eventos deportivos en el béisbol.

¿Quiénes forman parte de la canción?

El pasado jueves fue lanzada en plataformas digitales la canción "Make It Count", tema oficial del Clásico Mundial de Béisbol, en el que no solo canta Yeonjun sino dos artistas más: Becky G y Myke Towers. Dos de los productores del tema son: Jota Rosa y Albert Hype. Por su parte, hay siete compositores: Michael A. Torres, Jorge Luis Perez, Ana Mancebo, Abner Cordero, Alberto Carlos Melendez, Rebbeca Marie y Essa Gante.

El tema tiene una duración de dos minutos con cuarenta segundos y mantiene beats llenos de ritmo, rap, y una esencia que mezcla pop con ritmos urbanos. La parte que canta el surcoreano Yeonjun son interpretadas en idioma coreano, las partes de Becky G en inglés mientras que las de Myke Towers son en español, demostrando la versatilidad de idiomas que también representa a diversos países.

¿Quién es Yeonjun?

Choi Yeon-jun, mejor conocido como Yeonju, es un cantante, rapero y compositor surcoreano de 26 años de edad. Actualmente forma parte del grupo masculino Tomorrow X Together (TXT). Sin embargo, en 2024 estrenó el tema “Ggum” con el que demostró su versatilidad para lanzarse como solista. Dentro de la música es llamado "All-rounder", esto debido a su capacidad para destacar en diversas áreas, con lo que demuestra el gran talento que posee.

¿Cuándo será el Clásico Mundial de Béisbol?

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) se llevará a cabo desde el 5 de marzo hasta el 17 del mismo mes durante 2026. El evento contará con la participación de 20 países, incluyendo México. Este evento es uno de los más importantes y grandes en el año para este deporte.