Así puedes ver TODAS las películas nominadas a ‘Mejor Película’ en los Premios Oscar 2026

Basta de predicciones y de suposiciones, la lista oficial de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 ya está confirmada y si tú eres de esos a los que les gusta llegar a la ceremonia de premios habiendo visto las más cintas posibles, no te preocupes, aquí te decimos dónde es que puedes ver cada uno de los 10 títulos que recibieron la nominación en esta edición 98 de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Bugonia

Bugonia ya tuvo su paso por cines de México, y actualmente no se encuentra gratis en ninguna plataforma de streaming. Sin embargo puedes alquilarla o comprarla: en Apple TV tiene un costo de $299, tanto la compra como la renta. En Prime Video cuesta $199 la renta y $299 la compra.

|Crédito: Focus Features

F1: La Película

F1: La Película también ya dio su recorrido por los cines mexicanos, pero está disponible para ver en streaming a través de Apple TV, sin embargo si no tienes esta suscripción puedes comprar la película a través de Prime Video, por un costo de $249.

|Crédito: Apple TV

Frankenstein

La película de Guillermo del Toro, protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, está disponible a través de la plataforma Netflix.

|Crédito: Netflix

Hamnet

Hamnet actualmente está disponible únicamente en la pantalla grande de los cines mexicanos, seguramente después de su recorrido llegará a alguna plataforma de streaming pero dicen que no tiene desperdicio ir a ver la película en el cine.

Marty Supreme

Marty Supreme aún está en cines seleccionados de la República Mexicana. Esta película muy probablemente le de su primer Oscar a Timothée Chalamet.

|Crédito: A24

One Battle After Another

Una Batalla Tras Otra está disponible en la plataforma de HBO Max. Esta ha sido una de las películas más premiadas en esta temporada 2025-2026.

The Secret Agent

El Agente Secreto se estrenará en cines de México el próximo 26 de febrero del 2026, por lo que aún tienes tiempo de ponerte al día con el resto de las películas que sí están disponibles ahorita en cines o plataformas.

|Crédito: Neon Films

Sentimental Value

Sentimental Value actualmente está en cines, y te recomendamos que corras a verla porque tal vez no le quede mucho tiempo disponible en cartelera.

|Crédito: Neon Films

Sinners

La película más nominada de los Oscar 2026 es Sinners, y está disponible a través de HBO Max, y si no la has visto más vale que corras a verla porque, en definitiva, es una de las mejores películas del año.

|Crédito: Warner Bros.

Train Dreams

Train Dreams está disponible a través de Netflix.