De qué trata y dónde ver “Sentimental Value”, nominada como Mejor Película en los Oscar 2026

Durante toda la temporada de premios en Hollywood, "Sentimental Value" ha sido una presencia constante. No podía ocurrir lo contrario en los Premios Oscar 2026 y, de hecho, compite como Mejor Película y en 8 categorías más. Si quieres saber por qué tanto alboroto hacia esta película noruega, sigue leyendo.

También conocida por el título en español de "Valor Sentimental", es dirigida por Joachim Trier y encabezada por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Probablemente solo los últimos dos nombres te resulten conocidos, pero el trabajo del elenco entero te va a impresionar y se robará tu corazón en esta cinta.

De qué trata "Sentimental Value"

La película trata sobre una familia conformada principalmente por tres personas: "Gustav Borg" y sus dos hijas, "Nora" y "Agnes". Todos ellos crecieron en una casa con más de un siglo de antigüedad y que está profundamente entrelazada con la historia de la familia.

"Gustav" es un respetado director de cine que no ha hecho películas en muchos años y que estuvo ausente durante la mayor parte de la infancia y adolescencia de sus hijas, lo cual creó una distancia emocional entre ellos. "Nora", la hija mayor, es una actriz de teatro muy talentosa pero que sufre fuertes ataques de pánico antes de presentarse en escena; "Agnes" es historiadora, tiene un esposo y un hijo.

Al principio de "Sentimental Value", "Gustav" le ofrece a "Nora" el papel principal de su nueva película, la cual habla sobre su historia familiar; ella se niega rotundamente. A partir de ahí, vemos cómo los tres personajes principales exploran sus relaciones familiares, su historia y sus emociones, cada uno intentando expresar lo que siente de maneras muy distintas.

Dónde puedes ver "Sentimental Value"

Al 12 de febrero la película todavía está con horarios limitados en algunas salas de cine de la Ciudad de México, se estrenó el 25 de diciembre. Todavía no se anuncia a partir de cuándo estará disponible en streaming o en plataformas digitales.