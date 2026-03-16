Oscars 2026: ¿dónde ver EN VIVO y GRATIS la ceremonia de entrega de premios por Azteca 7 en línea?
Los Premios Oscar 2026 están en Azteca 7. Disfruta la cobertura con todos los detalles, películas, actrices, actores ganadores, resultados y sorpresas de los premios de la Academia.
La noche más importante y emocionante de Hollywood ha llegado: la entrega 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se lleva a cabo este 15 de marzo. Disfruta nuestro minuto a minuto de los Oscar 2026; tenemos todos los detalles de la alfombra roja y la ceremonia, lista de ganadores, datos curiosos y momentos más destacados.
Te puede interesar: Oscar 2026: Ver EN VIVO, GRATIS y ONLINE la transmisión del domingo 15 de marzo; link, streaming libre y por internet de la edición 98 de los premios de la Academia
Dónde ver los Oscar 2026 totalmente gratis, en vivo
La alfombra roja y la entrega 98 de los premios de la Academia se transmite, completamente gratis, por la señal de Azteca 7 y el sitio web oficial. En este último también puedes disfrutar el Pre Show y Post Show con todos los detalles, datos curiosos y análisis de nuestros conductores.
Horario de los Premios Oscar 2026 en México
La Ceremonia de los Premios Oscar 2026 comenzará en punto de las 5pm, tiempo del Centro de México. Con una duración estimada de tres horas, en la que se entregarán 24 estatuillas, la ceremonia concluirá aproximadamente a las 8pm.
Orden de entrega de los Premios Oscar 2026
Con un total de 24 premios por entregar, la academia ya decidió el orden para que sean entregados, siendo el primero el de Mejor Actriz de Reparto y culminando la entrega con el más importante de todos: Mejor Película.
- Mejor actriz de reparto
- Mejor película de animación
- Mejor corto de animación
- Mejor vestuario
- Mejor guion original
- Mejor guion adaptado
- Mejor maquillaje y peluquería
- Mejor edición
- Mejor actor de reparto
- Mejor diseño de producción
- Mejor canción
- Mejor corto documental
- Mejor documental
- Mejor sonido
- Mejores efectos visuales
- Mejor fotografía
- Mejor película internacional
- Mejor banda sonora original
- Mejor montaje
- Mejor actor principal
- Mejor director
- Mejor actriz principal
- Mejor película
Películas nominadas al Oscar 2026
Para la edición 2026 de los Premios Oscar, la Academia nominó a un total de 10 filmes en la categoría de Mejor Película, de las cuales sólo una será la ganadora de la categoría más reñida, y también la más deseada, de la noche.
- Sinners
- One Battle After Another
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Hamnet
- Train Dreams
- Bugonia
- Sentimental Value
- F1
- The Secret Agent
Lista de todos los ganadores de los Premios Oscar 2026
Estas son todas las películas, actrices, actores, documentales y cortometrajes ganadores de los Premios Oscar 2026:
Mejor Actriz de Reparto - Amy Madigan, por su papel como Tía Gladys en Weapons
Mejor película animada - KPop Demon Hunters
Mejor Cortometraje de Animación - The Girl Who Cried Pearls
Mejor Diseño de Vestuario - Frankenstein
Mejor Maquillaje y Vestuario - Frankenstein
Mejor Casting - Una Batalla tras Otra
Mejor Cortometraje - The Singers y Two People Exchanging Saliva
Mejor Actor de Reparto - Sean Penn por su papel como Steven J. Lockjaw en Una Batalla tras Otra
Mejor Guion Adaptado - Paul Thomas Anderson por Una Batalla tras Otra
Mejor Guion Original - Ryan Coogler por Sinners