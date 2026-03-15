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Oscar 2026: Ver GRATIS y EN VIVO HOY la lista de ganadores completa del domingo 15 de marzo, premios de los 98 premios de la Academia; resultados en línea, por internet y online de las nominaciones

Los Premios Oscar 2026 están en Azteca 7. Disfruta la cobertura con todos los detalles, ganadores, resultados y sorpresas de los premios de la Academia.

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|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

La noche más importante y emocionante de Hollywood ha llegado: la entrega 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se lleva a cabo este 15 de marzo. Disfruta nuestro minuto a minuto de los Oscar 2026; tenemos todos los detalles de la alfombra roja y la ceremonia, lista de ganadores, datos curiosos y momentos más destacados.

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Dónde ver los Oscar 2026 totalmente gratis, en vivo

La alfombra roja y la entrega 98 de los premios de la Academia se transmite, completamente gratis, por la señal de Azteca 7 y el sitio web oficial. En este último también puedes disfrutar el Pre Show y Post Show con todos los detalles, datos curiosos y análisis de nuestros conductores.

Oscar 2026 minuto a minuto

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