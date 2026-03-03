La noche más importante del cine se acerca. Este 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar la 98a edición de los Premios Oscar. A diferencia de años anteriores, este 2026, la contienda por Mejor Actor se ha convertido en la más imprescindible. Entre los nominados se encuentra el brasileño Wagner Moura, quien podría llevarse la estatuilla por su impecable actuación en The Secret Agent. A continuación, te compartimos quién es y en qué galas ha resultado vencedor.

¿Quién es Wagner Moura, nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026?

Nacido el 27 de junio de 1976 en Salvador de Bahía, Wagner Moura es un reconocido actor y cineasta brasileño, aunque esto no estaba en sus planes iniciales, pues se graduó en periodismo en la Universidad Federal de la Bahía. No obstante, su vida dio un giro de 180° cuando decidió dedicarse a la actuación.

Entre sus primeros papeles destaca el Capitán Nascimento en la cinta Tropa de Élite (2007) del director José Padilha. La cinta puso a Moura en el mapa, pues su actuación le valió un Golden Bear en el festival de cine de Berlín. Para 2013, obtuvo su primer rol en Hollywood, junto a Matt Damon y Jodie Foster, en la película Elysium (2013), pero no fue hasta 2015 que su nombre y rostro ganaron reconocimiento a nivel global gracias a la serie de streaming Narcos, en la que le dio vida a Pablo Escobar. Su actuación le valió su primera nominación a los Golden Globes en 2016.

Desde entonces ha participado en diversas producciones de cine y televisión, pero no fue hasta ahora que obtuvo su primera nominación al Oscar gracias a The Secret Agent, misma que le valió su primera victoria en los Golden Globes en la categoría de Mejor Actor de Drama.

¿Cuántas veces ha ganado Wagner Moura como Mejor Actor en la Temporada de Premios?

Hasta ahora, Wagner Moura ha resultado vencedor en la categoría de Mejor Actor de Drama en los Golden Globes por The Secret Agent, lo que ha convertido la contienda por el Oscar a Mejor Actor en una de las más impredecibles. Además de Moura, los nominados incluyen a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners).

A escasos días de la gala, no hay una tendencia clara. Timothée Chalamet se llevó el Golden Globe a Mejor Actor de Comedia, así como el Critics Choice; mientras que Michael B. Jordan resultó vencedor en los SAG Awards. En cuanto a los BAFTA - considerados los Oscar británicos - el premio se lo llevó Robert Aramayo por I Swear, lo que deja un sinfín de incógnitas previo a la noche más importante del cine. ¿Moura dará la sorpresa o la Academia finalmente le dará el Oscar a Chalamet?

¿De qué trata The Secret Agent, película protagonizada por Wagner Moura con 4 nominaciones al Oscar?

The Secret Agent está ambientada en el Brasil de 1977. La cinta sigue la historia de un profesor universitario (Wagner Moura), quien es perseguido por la dictadura militar por su pasado con la resistencia. A lo largo del filme, el hombre huye de la represión política mientras busca reencontrarse con su hijo. La película tuvo su estreno en cines de México hace unos días, por lo que aún está disponible en cartelera. Aquí el tráiler: