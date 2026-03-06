Este 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar los Premios Oscar 2026. Entre las nominadas a Mejor Actriz se encuentra Emma Stone por su impecable actuación en Bugonia. De resultar vencedora, la actriz sumaría su tercera estatuilla dorada en tal categoría. Aquí te compartimos quién es la oriunda de Arizona y cómo ha sido su trayectoria en el mundo del cine.

¿Quién es Emma Stone, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026? Así ha sido su trayectoria

Con casi 30 títulos en su filmografía y más de dos décadas de trayectoria, Emma Stone se ha consolidado como una de las actrices con mayor renombre en la actualidad. Nacida un 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona, Emma incursionó en el mundo de la actuación desde muy temprana edad. La estrella comenzó con obras de teatro locales. Tras mudarse a Los Ángeles, California, hizo su debut en televisión en 2005 y, tan sólo dos años después, dio el salto a la gran pantalla con Superbad (2007).

El nombre de Emma Stone rápidamente ganó popularidad. Desde entonces, su carrera fue en ascenso con diversos éxitos en taquilla como Easy A (2010), Crazy, Stupid, Love (2011), The Help (2011); pero no fue hasta la saga de The Amazing Spider-Man (2012 - 2014), donde compartió protagónico con Andrew Garfield, que ganó mayor reconocimiento a nivel internacional. Para 2016, obtuvo su primer Premio Oscar como Mejor Actriz gracias a Laland, hazaña que repitió en 2023 con Poor Things de Yorgos Lanthimos. ¿Será que este año también se lleva la estatuilla?

emma stone

Premios Oscar 2026: ¿Cuántas nominaciones tiene Emma Stone?

Para 2026, Emma cuenta con un total de dos nominaciones, una en la categoría de Mejor Actriz y otra en Mejor Película, pues ésta también fue productora de Bugonia. A lo largo de su trayectoria artística, Stone suma un total de siete nominaciones a los Premios de la Academia: 3 por Mejor Actriz, dos por Mejor Actriz de Reparto (Birdman, 2014 y The Favourite, 2018) y otras dos por Mejor Película al ser productora de Poor Things (2024) y Bugonia (2026), siendo la persona más joven en lograr tal récord.

¿De qué trata Bugonia, la película con 4 nominaciones al Oscar, protagonizada por Emma Stone?

Bugonia sigue la historia de dos hombres, Teddy (Jesse Plemons) y Don (Aidan Delbis), quienes están obsesionados con las teorías de conspiración. Tal fijación los lleva a secuestrar a la CEO de una importante empresa, Michelle Fuller (Emma Stone), porque creen que es un alien con intenciones de destruir la tierra. En total, la cinta cuenta con 4 nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Guion Adaptado (Will Tracy) y Mejor Música / Banda Sonora original. A continuación, el tráiler:

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así los puedes ver GRATIS y EN VIVO

La 98a edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo, 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México), mientras que la alfombra roja arrancará desde las 4:00 p.m. En Azteca 7 podrás seguir TODA la cobertura del evento, GRATIS y EN VIVO, ya sea que sintonices nuestro canal o visites nuestro sitio web, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.