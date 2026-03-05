La noche más importante del cine se acerca. Este 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar los Premios Oscar 2026. Entre los nominados que destacan este año, se encuentra Michael B. Jordan, quién podría llevarse la estatuilla a Mejor Actor por Sinners (Pecadores, en español). Aquí te compartimos quién es y cómo ha sido su trayectoria artística.

¿Quién es Michael B. Jordan, nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026? Así ha sido su trayectoria

Michael B. Jordan es uno de los nombres MÁS FUERTES en esta temporada de premios. El artista nació un 9 de febrero de 1987 en Santa Ana, California, y desarrolló un gusto por el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad. Jordan debutó en la industria como un niño modelo a finales de los 90s; pero no fue hasta 2002 que incursionó en el mundo de la televisión al aparecer en la primera temporada de The Wire, donde le dio vida a Wallace, uno de los personajes más importantes durante el origen de la organización Barksdale.

Desde entonces, apareció en varias series de televisión, como Friday Night Lights y All My Children. No obstante, fue hasta 2013 cuando su nombre se posicionó en el radar cinematográfico de Hollywood con Fruitvale Station, cinta que le valió múltiples críticas positivas. Dos años después, unió fuerzas con el director Ryan Coogler para dar vida a Adonis Johnson Creed, hijo de Apollo Creed, en la película Creed: Corazón de campeón, misma que tuvo dos secuelas.

Tras el éxito de Creed, Michael B. Jordan se unió al universo cinematográfico de Marvel con Black Panther (2018), como el villano Erik Killmonger. A esta cinta le siguieron otros éxitos como Just Mercy (2019), pero no fue hasta Sinners (2025) - película en la que interpreta a gemelos - que obtuvo su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor.

Michael B. Jordan, entre los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor

Tras llevarse el SAG Award, Michael B. Jordan se ubica como uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor Actor el próximo 15 de marzo. El resto de los nominados incluyen a Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por The Secret Agent.

Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan, es la película con MÁS nominaciones al Oscar

La película, protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Ryan Coogler, rompió récords al recibir un total de 16 nominaciones a los Premios Oscar 2026. El récord anterior le pertenecía a All About Eve, Titanic y La La Land con 14 menciones, cada una; por lo que Sinners podría hacer historia el próximo 15 de marzo.

Sus nominaciones incluyen: Mejor Película, Mejor Director (Ryan Coogler), Mejor Actor (Michael B. Jordan), Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo), Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku), Mejor Guion Original (Ryan Coogler), Maquillaje y Peinado, Mejor Casting, Mejor Vestuario, Canción Original, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejor sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Cinematografía.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026? Así puedes seguir la ceremonia EN VIVO y GRATIS

La 98a edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja comenzará un par de horas antes. El evento podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7, al igual que nuestro sitio web oficial, donde también habrá un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.