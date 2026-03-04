Quién es Renate Reinsve, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026

El nombre de Renate Reinsve no es asociado con blockbusters hollywoodenses ni sagas, pero sí ha avanzado a paso firme para convertirse en una de las intérpretes jóvenes más respetadas de la actualidad. Nació en Noruega y se ha enfocado principalmente en el cine independiente, por su talento se encuentra nominada en los Premios Oscar 2026 como Mejor Actriz.

La intérprete de 38 años protagoniza "Valor sentimental" ("Sentimental value") junto a Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas. Está en la carrera por el premio de la Academia con Kate Hudson, Rose Byrne, Emma Stone y Jessie Buckley.

Las películas de Renate Reinsve, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026

Años antes de "Sentimental value", Renate Reinsve ya había trabajado con el cineasta Joachim Trier (quien está nominado por Mejor Director). De hecho su primer trabajo en cine fue con él, con un pequeño papel en "Oslo, 31 de agosto" (2011). Luego protagonizó otra de sus películas, "La peor persona del mundo" (2021), con la cual ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

El trabajo de Joachim Trier se caracteriza por el drama y los retratos profundos de sus personajes, lo cual sin duda ha marcado la carrera de Renate Reinsve y lo refleja perfectamente en "Sentimental Value".

La actriz noruega, quien estudió en la Academia Nacional de las Artes de Oslo, ha pasado gran parte de su carrera concentrada en el cine de su país, dentro de géneros como el drama, comedia y hasta terror. No obstante, poco a poco se ha abierto paso en el cine internacional.

Renate Reinsve estelarizó "A different man" junto a Sebastian Stan, y esta película de la productora A24 tuvo un exitoso paso por festivales internacionales. Actualmente se prepara otra película protagonizada por Reinsve y Stan, llamada "Fjord", la cual mezclará géneros como el suspenso y drama. Dentro de estos mismos géneros, el año pasado también fue muy aclamado su trabajo en la cinta europea "Armand".

