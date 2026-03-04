⁠Quién es Rose Byrne, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026

El nombre de Rose Byrne es bien conocido por muchos fans del terror, pero en los últimos meses también ha sido frecuentemente nombrado en la temporada de premios cinematográficos. Se encuentra nominada en la categoría de Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026, gracias a su trabajo en la película "If I had legs I'd kick you".

A continuación te contamos más sobre su carrera, papeles más destacados y reconocimientos de Rose Byrne, quien está compitiendo con Jessie Buckley, Emma Stone, Kate Hudson y Renate Reinsve en la misma categoría.

Las mejores películas de Rose Byrne, nominada a Mejor Actriz en los Oscar 2026

La actriz de 46 años es muy recordada por su participación en la franquicia de terror "Insidious", de la cual ha estado en 3 películas (2010, 2013 y 2023). Dentro del mismo género, también estuvo en la cinta "28 semanas después" (2007), que inicialmente fue secuela de "28 días después" pero actualmente su pertenencia al canon de la franquicia es debatida.

Años antes de tener papeles principales en esas cintas, la actriz australiana debutó en Hollywood con participaciones pequeñas en películas como "Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones" (2002) y roles secundarios en producciones como "Troya" (2004).

Rose Byrne tiene bastante experiencia en la comedia y el cine familiar. En el primer rubro podemos destacar "Damas en guerra" (2011), "Buenos vecinos" (2014) y "Aprendices fuera de línea" (2013), mientras en el segundo hay cintas como "Familia al instante" (2018) y "Las travesuras de Peter Rabbit" (2018).

Los premios que ha ganado Rose Byrne

Es la primera vez que Rose Byrne obtiene una nominación en los Premios Oscar, pero es una fuerte contendiente. Con "If I had legs I'd kick you" ha ganado el premio a Mejor Actriz en los Golden Globes y se llevó el Oso de Plata del Festival de Berlín; también recibió nominaciones en los Critics' Choice Awards y los Actor Awards (previamente SAG Awards).

Previamente había estado nominada al Golden Globe por su participación en la serie "Damages", en 2008 y 2010. La misma producción televisiva le dio nominaciones a los Emmy en 2009 y 2010.

