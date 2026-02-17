¿Quiénes son los mexicanos que han ganado un Oscar? Lista completa con año y número de premios que se llevaron

En la edición 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, uno de los mexicanos que han ganado el Oscar podría tener más estatuillas en su colección. Se trata de Guillermo del Toro, quien tiene 2 nominaciones a su nombre por "Frankenstein".

Hasta ahora, así va la lista de mexicanos que han ganado un Oscar y el número de premios que se han llevado en total.

Ellos son los mexicanos que han ganado un Oscar

Un total de 3 directores originarios de nuestro país se han llevado premios de la Academia.



Alejandro González Iñárritu tiene 5 premios Oscar: uno como Mejor Película ("Birdman", 2014), dos como Mejor Director ("Birdman" y "El renacido", 2015), uno por Mejor Guión Original ("Birdman") y uno especial por la instalación de realidad virtual "Carne y Arena" (2017).

Alfonso Cuarón se ha llevado 4 estatuillas: 2 por Mejor Director ("Gravedad", 2013, y "Roma", 2018), una por Mejor Edición ("Gravedad") y una por Mejor Fotografía ("Roma").

Guillermo del Toro tiene 3 Oscars: Mejor Director ("La forma del agua", 2017), Mejor Película ("La forma del agua") y Mejor Película Animada ("Pinocchio", 2022).

En las categorías de actuación, ellos han sido triunfadores.



Anthony Quinn ganó 2 premios Oscar como Mejor Actor de Reparto: por "¡Viva Zapata!" (1952) y por "Lust for Life" (1956).

Lupita Nyong'o, nacida en México, se llevó la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por "12 Años de Esclavitud" (2013).

Estas son las otras categorías en que artistas mexicanos han triunfado en los premios de la Academia.



Emile Kuri fue el primer mexicano en ganar un Oscar , y en su carrera obtuvo dos: se llevó la estatuilla por Mejor Dirección de Arte gracias a su trabajo en "The Heiress" (1949) y "20,000 Leguas de Viaje Submarino (1954).

Emmanuel Lubezki ha ganado 3 estatuillas por Mejor Fotografía: gracias a su trabajo en "Gravedad" (2013), "Birdman" (2014) y "El Renacido" (2015).

Guillermo Navarro se llevó el Oscar a Mejor Fotografía por "El Laberinto del Fauno" (2006).

Eugenio Caballero ganó una estatuilla en Mejor Dirección de Arte, por "El Laberinto del Fauno".

Beatrice de Alba ganó el Oscar a Mejor Maquillaje, por "Frida" (2002).

Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés ganaron el Oscar en conjunto, en la categoría de Mejor Sonido por "Sound of Metal" (2020).

Manuel Arango ganó dos Oscars en un mismo año: Mejor Cortometraje Live Action y Mejor Cortometraje Documental (1971).

Brigitte Broch (nacida en Alemania pero radicada durante la mayor parte de su vida en México) ganó el Oscar a Mejor Dirección de Arte por "Moulin Rouge" (2001).

También hay mexicanos que no tienen estatuillas de manera individual pero formaron parte de equipos que recibieron el premio Oscar. Es el caso de Gonzalo Gavira, que trabajó en el sonido de "El Exorcista", y Cruz Contreras, que trabajó como parte del equipo de "Spider-Man: Into the Spider-Verse".