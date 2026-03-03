¿De qué trata y dónde ver Train Dreams, película con 5 nominaciones a los Premios Oscar 2026?

La noche más importante del cine está por llegar. Este domingo, 15 de marzo, los Premios Oscar regresan a su ya tradicional sede, el Dolby Theatre, de Los Ángeles, California. Entre las cintas nominadas a los Premios de la Academia 2026 se encuentra Train Dreams, del director Clint Bentley. La cinta compite en la categoría más importante de la noche: Mejor Película. Aquí te contamos de qué trata y dónde puedes verla en México.

¿De qué trata Train Dreams, la película con 5 nominaciones a los Premios Oscar 2026?

Protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, Train Dreams narra la historia de Robert Grainer, un leñador y trabajador ferroviario de Estados Unidos que lucha por adaptarse a un nuevo mundo tras perder a su familia. La película está ambientada a principios del siglo XX. El contexto histórico es de gran relevancia para la narrativa, pues más allá del duelo y la tragedia, la vida de Robert también se ve marcada por la industrialización. A continuación, el tráiler:

¿Dónde ver Train Dreams en México?

Train Dreams llegó a streaming a finales de 2025. No obstante, tras ser nominada al Oscar, la cinta también se encuentra disponible en algunos complejos cinematográficos, especialmente independientes o de arte, por lo que te recomendamos consultar la cartelera en línea de la sala de tu preferencia.

Premios Oscar 2026: ¿En qué categorías está nominada Train Dreams?

En total, Train Dreams cuenta con cinco nominaciones al Oscar, entre las que destaca la categoría más importante de la noche: Mejor Película. El resto de las nominaciones son a Mejor Guion Adaptado (Clint Bentley y Greg Kwedar), Mejor Canción Original y Mejor Fotografía.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026? Así puedes seguir la ceremonia GRATIS y EN VIVO

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el domingo, 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora México), mientras que la alfombra roja tendrá lugar un par de horas antes. La gala, al igual que la red carpet, podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca 7, al igual que en nuestro sitio web oficial, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.