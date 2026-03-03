inklusion logo Sitio accesible
¿De qué trata y dónde ver Train Dreams, película con 5 nominaciones a los Premios Oscar 2026?

Train Dreams cuenta con 5 nominaciones al Oscar, incluida la categoría más importante: Mejor Película. Aquí te contamos de qué trata y dónde la puedes ver en México.

Train Dreams
Joel Edgerton and Felicity Jones appear in Train Dreams by Clint Bentley, an official selection of the 2025 Sundance Film Festival. Courtesy of Sundance Institute | photo by Adolpho Veloso.|Crédito: Netflix

Escrito por: Daniela Arvizu

La noche más importante del cine está por llegar. Este domingo, 15 de marzo, los Premios Oscar regresan a su ya tradicional sede, el Dolby Theatre, de Los Ángeles, California. Entre las cintas nominadas a los Premios de la Academia 2026 se encuentra Train Dreams, del director Clint Bentley. La cinta compite en la categoría más importante de la noche: Mejor Película. Aquí te contamos de qué trata y dónde puedes verla en México.

¿De qué trata Train Dreams, la película con 5 nominaciones a los Premios Oscar 2026?

Protagonizada por Joel Edgerton y Felicity Jones, Train Dreams narra la historia de Robert Grainer, un leñador y trabajador ferroviario de Estados Unidos que lucha por adaptarse a un nuevo mundo tras perder a su familia. La película está ambientada a principios del siglo XX. El contexto histórico es de gran relevancia para la narrativa, pues más allá del duelo y la tragedia, la vida de Robert también se ve marcada por la industrialización. A continuación, el tráiler:

¿Dónde ver Train Dreams en México?

Train Dreams llegó a streaming a finales de 2025. No obstante, tras ser nominada al Oscar, la cinta también se encuentra disponible en algunos complejos cinematográficos, especialmente independientes o de arte, por lo que te recomendamos consultar la cartelera en línea de la sala de tu preferencia.

Premios Oscar 2026: ¿En qué categorías está nominada Train Dreams?

En total, Train Dreams cuenta con cinco nominaciones al Oscar, entre las que destaca la categoría más importante de la noche: Mejor Película. El resto de las nominaciones son a Mejor Guion Adaptado (Clint Bentley y Greg Kwedar), Mejor Canción Original y Mejor Fotografía.

¿Cómo y dónde ver los Premios Oscar 2026? Así puedes seguir la ceremonia GRATIS y EN VIVO

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el domingo, 15 de marzo, en punto de las 6:00 p.m. (hora México), mientras que la alfombra roja tendrá lugar un par de horas antes. La gala, al igual que la red carpet, podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca 7, al igual que en nuestro sitio web oficial, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto del evento y la lista de ganadores en tiempo real.

