La oscura ‘maldición de Superman’ y los trágicos destinos de sus actores

A lo largo de la historia ha habido varios títulos cinematográficos considerados malditos. Un ejemplo de estos es el famoso caso de la maldición de Superman. El superhéroe es uno de los personajes más famosos del mundo y por eso, su maldición es igualmente conocida. Muchos creen que la maldición comenzó cuando los creadores de Superman, vendiero los derechos de la obra a un precio mucho menor del que generaría su personaje. Jerry Siegel y Joe Shuster murieron en la miseria tras esa decisión.

Hay varios finales de diferentes miembros de la producción que muchas veces se omiten, pero alimentan la teoría de la maldición que persigue a ese personaje. A continuación te presentamos los misteriosos casos que ocurrieron alrededor del Hombre de Acero.

La maldición de Superman

Christopher Reeve

El actor fue la estrella de la película en 1978 y sus tres secuelas: Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV: En busca de la paz (1987). Para empezar, la suerte no estuvo de su lado desde el principio, pues a pesar de la enorme popularidad que adquirieron las películas, la carrera de Christopher Reeve no despegó.

Reeve quedó encasillado para siempre en el papel de Superman. En 1995 sufrió un accidente que lo dejó paralizado del cuello para abajo y murió diez años después a los 52 años. Los medios también mencionaron que su esposa, Diana Reeve, también fue víctima de la maldición, pues murió a los 44 años de cáncer de pulmón, aunque nunca fumó.

Margot Kidder

Margot Kidder fue la actriz que dio vida a Lois Lane, la novia de Superman. Ella fue diagnosticada con trastorno bipolar que le ocasionó sufrimiento toda su vida. En 1996 fingió su muerte porque estaba convencida de que la CIA y su marido querían asesinarla.

Marlon Brando

Interpretó a Jor-El, el padre del superhéroe y líder de Kriptón. Su complicada vida se asoció a la maldición del personaje. El actor tuvo muchos problemas familiares que culminaron en el encarcelamiento de su hijo por disparar al novio de su hermana, que se suicidó en 1995.

Con la muerte de su hija, el actor tuvo una fuerte depresión que provocó un fuerte cambio crítico y fue duramente criticado. En 2004, murió por una fibrosis pulmonar y un faquí cardiaco.

Lee Quiqley

El bebé que dio vida al pequeño Kal-El en la película de 1987, murió en 1991 cuando solo tenía 14 años. La causa de muerte, inhalación de disolventes o pegamento.

Kirk Alyn

El actor Kirk Alyn dio vida al hombre de acero en las dos primeras series del héroe y, sin embargo, la suerte no le sonrió: no consiguió interpretar ningún otro papel destacado, no dio el salto a la fama y murió, en el anonimato, de Alzheimer, a los 88 años.

George Reeves

Al siguiente Superman, George Reeves, que apareció en Superman y los hombres topo (1951) y en la serie Las aventuras de Superman (1952-1958), murió de un disparo en la cabeza. Nunca se determinó si se trató de un suicidio o de la obra de un asesino a sueldo contratado por su ex amante despechada.

