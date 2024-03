Plim Plim | Hula Hula

En el jardín los niños juegan al hula hula, lamentablemente no hay los suficientes para todos. Bam y Mei-Li no lo comparten con los demás. Más tarde tienen un pequeño accidente; los hula hula caen al lago y terminan por romperse. Plim Plim llega al enterarse que ya no pueden jugar más y se lleva a los pequeños al parque mágico de los hula hula, en donde pasan un día muy divertido, lleno de música, hula hula y lo más importante aprender a compartir.