Plim Plim | Muñeco de nieve

En el jardín los todos los niños juegan juntos con bolas de algodón, pero Hoggie se desespera y ya no quiere jugar más. De pronto se les ocurre hacer un muñeco de nieve de algodón, pero se les acaba muy rápido y no logran terminarlo, entonces se dan cuenta que Acuarella se lo terminó todo. Plim Plim aparece, pero no de su forma habitual, ahora es un muñeco de nieve y se lleva a los niños al parque de la nieve, en donde los pequeños se pueden divertir jugando con la nieve.