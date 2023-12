Plim Plim | Un día de picnic

Hoy es un día especial para hacer un picnic, pero Acuarella olvidó el mantel, Bam y Nesho se comieron las manzanas, mientras que Mei Li olvidó las servilletas. Por otro lado, Hoggie cumplió con su tarea de llevar el jugo, lamentablemente no es suficiente para preparar un picnic. Arafa se siente decepcionada porque los pequeños no fueron responsables. Plim Plim descubre que los niños no pueden llevar a cabo el plan y los lleva a un lugar muy especial, en donde hay 5 caminos diferentes y sólo uno te llevará al picnic con amigos.