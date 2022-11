Pop Central | ¡Los Datos Más Curiosos de One Piece!

Jessica Bulman y Kenneth Broissin traen para ti todo lo que necesitas saber sobre la cultura pop, así que adéntrate en los datos curiosos de One Piece, ¿acaso se acerca un live action?, ¿el universo de One Piece se fusionó con el de Dragon Ball? ¡Chécalo aquí! Y no te pierdas lo mejor que nos dejó Los Increíbles 2. ¿Fan del Monsterverse? ¡Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre él! Y para rematar, ¿quién no ama a Cameron Diaz?, prepárate para dar un recorrido por toda su cinematografía.