Pop Central | Programa 52 | The Beatles: orígenes, música y éxito.

¿Qué tanto sabes sobre The Beatles? Jessica y Kenneth nos cuentan todo acerca de esta famosa agrupación y cómo lograron tanto éxito alrededor del mundo.

En el capítulo 52 de Pop Central: Llegó el momento más geek de la semana y quién mejor que Jessica Bulman y Kenneth Broissin para ponernos al día en estos temas. Esta ocasión nos platicarán todo sobre The Beatles, la serie animada ‘Spidey y sus sorprendentes amigos’, el boom de la tecnología japonesa, el juego ‘Tales from the Borderlands’, ‘Los Aristogatos’ y un interesante listado de películas de surf... ¿Cuál es tu favorita?