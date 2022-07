Pop Central | Programa 53 | Adam Sandler y su sorprendente historia.

Buen humor, y algo de suerte convirtieron a Adam Sandler en uno de los más talentosos comediantes, y en esta ocasión Jessica y Kenneth te cuentan más sobre él.

En el capítulo 53 de Pop Central: Llegó el momento más geek de la semana y quién mejor que Jessica Bulman y Kenneth Broissin para ponernos al día con lo mejor sobre las películas, series, caricaturas, y lo más top de la música. Esta ocasión nos platicarán todo sobre lo nuevo de Monsters Inc., My Little Pony, y mucho más.