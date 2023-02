Pop Central | ¡Los mejores soundtracks de la historia!

Desde que inició la temporada de premios hemos estado muy al pendiente de los mexicanos que han sido parte de la gran industria del cine de Hollywood, pero no hay que olvidar que hay muchos genios nacionales que no han sido lo suficientemente reconocidos ¡y de la mano de Kenneth Broissin los podrás conocer! Y mientras más cerca estamos de la ceremonia de los Oscar 2023, más queremos hablar de las películas nominadas, y ahora le tocará a Avatar: El Camino del Agua, así que prepárate para conocer todo sobre cómo se hizo esta gran película. Peeeero si prefieres hablar de super héroes, no te vayas porque aquí Jessica Bulman te explicará por qué Hulk es de color verde. ¡Todo esto y más en Pop Central!