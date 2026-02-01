inklusion logo Sitio accesible
EN VIVO: Premios Grammy 2026, sigue minuto a minuto a los artistas que se convierten en ganadores de la noche

Una de las noches más importantes para la industria musical son los premios Grammy, y en la edición 2026 tenemos a nominados que van desde Bad Bunny hasta Kendrick Lamar, ¿quién será el mayor ganador de la noche? Descúbrelo EN VIVO.

Bad Bunny Grammy
Bad Bunny at the 65th Annual GRAMMY Awards held at Crypto.com Arena on February 5, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)|Christopher Polk/Variety via Getty Images
Escrito por:  Gabriela Reyes

Los Grammy 2026 se posicionan ya como una de las premiaciones a la música más reñidas de los últimos años, teniendo a artistas de renombre nominados en mismas categorías, tal es el caso de Bad Bunny y Kendrick Lamar, o Katseye y Olivia Dean, además la expectativa está más alta que nunca al tener a KPop Demon Hunters nominada también. También se espera que los números musicales cautiven al público que se encuentra en la Crypto Arena y a quienes seguirán el streaming por HBO Max.

¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2026?

Los Grammy 2026 darán inicio oficialmente a las 6:30 p.m., hora del centro de México, sin embargo si quieres ver un cachito de la alfombra roja puedes sintonizar el streaming a las 6:00 p.m., a través de HBO Max.

