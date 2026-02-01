EN VIVO: Premios Grammy 2026, sigue minuto a minuto a los artistas que se convierten en ganadores de la noche

Los Grammy 2026 se posicionan ya como una de las premiaciones a la música más reñidas de los últimos años, teniendo a artistas de renombre nominados en mismas categorías, tal es el caso de Bad Bunny y Kendrick Lamar, o Katseye y Olivia Dean, además la expectativa está más alta que nunca al tener a KPop Demon Hunters nominada también. También se espera que los números musicales cautiven al público que se encuentra en la Crypto Arena y a quienes seguirán el streaming por HBO Max.

¿A qué hora y dónde ver los premios Grammy 2026?

Los Grammy 2026 darán inicio oficialmente a las 6:30 p.m., hora del centro de México, sin embargo si quieres ver un cachito de la alfombra roja puedes sintonizar el streaming a las 6:00 p.m., a través de HBO Max.