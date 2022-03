Prueba Rutas

No te pierdas este domingo Happy Feet por la pantalla de Azteca 7.

Y como plus: No importa si somos diferentes, lo que importa es lo que nos une el corazón.

7 Por último, nos marca varios valores que son de suma importancia y como individuos no las podemos olvidar:

Eso nos hace reflexionar que existen tradiciones que no son siempre positivas y es cuestión de pensar si vale la pena respetarlas, si dañan a un tercero.

6 Uso de tradiciones y constumbres.- Cuando vemos que Mumble no puede cantar se toma la decisión de excluirlo de la colonia, por la tradición que llevan año con año con los nuevos integrantes.

Y aquí te los enlistamos para que no se te pase ninguno.

Si no conoces la historia de este pingüino bailarín, te estás perdiendo de una increíble cinta. Ya sea por los adorables personajes, la animación en 3D e incluso por las escenas con humanos reales, esta película nos deja una bonita reflexión.

Pero ¿De qué va Happy Feet?

Happy Feet cuenta la historia del pingüino emperador, llamado Mumble (su voz en inglés es interpretada por el actor Elijah Wood). Este amiguito pingüino, a diferencia del resto de su especie, no sabe ni puede cantar, pero lo que sí puede es bailar muy bien, el ritmo natural que corre por sus venas se ve y se siente. Aunque los líderes de la colonia no lo ven muy bien y lo excluyen, impidiendo que pueda estar con su familia y con su futuro amor Gloria (Brittany Murphy). En su camino para reencontrarse tiene muchas aventuras que obviamente no te puedes perder.

Esta cinta incluye las voces de un gran elenco, como Elijah Wood, Robin Williams, Brittany Murphy, Hugo Weaving, Nicole Kidman y Hugh Jackman.

Sin duda alguna, la producción de esta película no escatimó en gastos y fue muy bien planeada. Y se nota, pues en el año de su estreno ganó un premio Óscar como mejor película de animación. Aunque también causó grandes controversias por los mensajes que tiene ¿Quieres saber cuáles son?

