Libby invita a Harvey al baile escolar y como él no sabe decir que no, acepta, lo que pone a Sabrina tan triste que decide no ir, pero sus tías le cocinan la pareja perfecta con “Hombre Masa”, ¿habrá decidido ir?