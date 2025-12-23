Si no tienes planes en Año Nuevo: este concierto de electrónica con DJ es gratis en CDMX

El 31 de diciembre la CDMX será la sede de un evento masivo de DJ, a fin de recibir el Año Nuevo a ritmo de música electrónica, pues el gobierno capitalino ya anunció el concierto para los mexiquenses y turistas de manera gratuita. En cambio, si eres de León, esta es la cartelera de artistas que se presentarán en la Feria 2026 que inicia en enero .

El magno evento que recibirá el 2026 se realizará sobre el Paseo de la Reforma, que será la pista principal para que los asistentes puedan mostrar sus mejores pasos. El concierto está pactado a iniciar en punto de las 6 de la tarde del 31 de diciembre y se extenderá hasta la madrugada del 1 de enero, para así darle fin a una serie de eventos decembrinos en la CDMX .

Kavinsky es uno de los artistas que se presentarán en el concierto de Año Nuevo.|Kavinsky

El concierto de electrónica busca romper un récord, pues el gobierno capitalino quiere tener más asistentes que en el evento que organizaron para recibir el 2025, cuyo aforo fue de 200 mil personas con el espectáculo de Polymarchs. "Recibe el 2026 con un elenco internacional, en un ambiente de alegría, convivencia y un espacio público para todas y todos", escribió Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

https://x.com/ClaraBrugadaM/status/2003268959911485926?s=20

La cartelera de DJ´s para recibir el Año Nuevo en la CDMX

Los pies del Ángel de la Independencia será el lugar donde varios DJ´s nacionales e internacionales amenizarán la fiesta de Año Nuevo en la CDMX, la cual es considerada como “la fiesta electrónica más grande del mundo”, que contará con 8 artistas, los cuales son:



MGMT de Estados Unidos

de Estados Unidos Arca de Venezuela

de Venezuela Ramiro Puente de México

de México VEL de Marruecos

de Marruecos Jehnny Beth de Francia

de Francia 3BALLMTY de México

de México Mariana BO de México

de México Kavinsky de Francia

El Ángel de la Independencia será el escenario ideal para que miles de mexicanos y extranjeros despidan el Año Viejo y le den la bienvenida al Año Nuevo a ritmo de música electrónica, luces neón y juegos artificiales, en un evento que buscará dejar precedentes en la CDMX.