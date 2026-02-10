¿Bad Bunny superó a Michael Jackson en el Super Bowl? Alguien decidió responder: Esto dice Rolling Stone
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¿Bad Bunny superó a Michael Jackson en el Super Bowl? Alguien decidió responder: Esto dice Rolling Stone
Uno de los debates más activos desde que se llevó a cabo el Super Bowl 2026 es quién lo hizo mejor, ¿Bad Bunny o Michael Jackson? Por fin hay respuesta.
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Orgullo mexicano: ella es la violinista que tocó junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026
El talento mexicano también estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl conoce a la violinista de Monterrey que acompañó a Bad Bunny.
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El K-pop brilló en el Super Bowl LX: ROSÉ, Joshua y Jisoo llevaron la ola coreana al evento deportivo más grande del mundo
Aunque el show de medio tiempo del Super Bowl estuvo encabezado por artistas latinos, el K-pop también se hizo presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
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Lanzan la MERCH oficial de Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl, ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?
¿Te gustó el outfit que usó Bad Bunny durante el Super Bowl? No te preocupes porque acaban de lanzar merch oficial INSPIRADA en lo que utilizó Benito en el Medio Tiempo y así la puedes conseguir.
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Bad Bunny rompe récord: su show del Super Bowl 2026 es oficialmente el más visto de la historia
Bad Bunny no solo conquistó al estadio y las redes sociales, también logró el show de medio tiempo más visto. Estas son las cifras que lo ponen en la cima.
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Rolling Stone nombra el Medio Tiempo de Bad Bunny como el SEGUNDO MEJOR en la historia del Super Bowl
El Medio Tiempo de Bad Bunny definitivamente ya rompió récords, y entre ellos se posiciona como el segundo mejor de la historia del Super Bowl según Rolling Stone, ¿quién le gana?
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¿Por qué Lady Gaga apareció en el Super Bowl con Bad Bunny? La historia detrás del momento más emotivo del show
Lady Gaga como invitada especial junto a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no fue casualidad: detrás hay años de admiración y una historia de fan a ídolo cumplida.
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Logan Paul DEFIENDE A BAD BUNNY y enfrenta a su hermano, Jake Paul, después de que pidiera sabotear el Medio Tiempo del Super Bowl 2026
Logan Paul reacciona a las declaraciones de su hermano, Jake Paul, contra Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Esto, luego de recibir fuertes críticas.
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Bad Bunny se olvida de la alta costura y apuesta por la moda española: ¿Qué marca vistió al puertorriqueño en el Super Bowl y que está al alcance de nuestro bolsillo?
El artista puertorriqueño no solo hizo temblar el escenario, sino también al mundo de la moda al respaldar a una marca española.
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¡Ya casi se agotan! Los tenis de Bad Bunny que usó en el Super Bowl ya están a la venta
Los tenis que Bad Bunny usó en el medio tiempo del Super Bowl 2026 ya están a la venta y ya casi se agotan en México. Te contamos precio y todos los detalles.
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Show de medio tiempo de Super Bowl 2026: Estos fueron los invitados a la casita de Bad Bunny
La casita estuvo presente en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 de Bad Bunny y, como siempre, fue todo un acontecimiento. Estos fueron los famosos presentes.
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El antes y después de Bad Bunny: así ha cambiado el artista del Super Bowl 2026 con el paso de los años
Todo está listo para que Bad Bunny se apodere del escenario del Super Bowl 2026. Checa cómo lucía la superestrella antes de ser famoso: así ha cambiado con el paso de los años.
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¡Lo mejor de tres géneros en un mismo show! Snoop Dogg, HUNTR/X y Andrea Bocelli juntos en el partido de la NFL de Navidad.
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¿Problemas en "el paraíso"? Este es el triste motivo por el que Taylor Swift NO estará en el Super Bowl
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OFICIAL: El rapero Snoop Dogg dará un Show de Medio en uno de los partidos MÁS VISTOS de la NFL
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¿Cancelan a Bad Bunny? Este artista estadounidense se suma al Super Bowl LX
Un nuevo artista se ha sumado al Super Bowl LX, cuasando miles de reacciones sobre el show de Medio Tiempo.
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El show de medio tiempo alternativo que busca tumbar el de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Mientras Bad Bunny se prepara para hacer historia en el Super Bowl 2026, un grupo conservador de Estados Unidos anunció su propio “All American Halftime Show”.
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Fans piden a Bad Bunny cantar esta canción en el Super Bowl con un mensaje de apoyo a todos los latinos en Estados Unidos
Miles de fans le piden a Bad Bunny cantar esta canción en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl por su mensaje en apoyo a los migrantes:
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Así llegó Deyra Barrera al álbum GNX de Kendrick Lamar
La mexicana Deyra Barrera, voz vernácula y mariachi: descubre su historia desde participar en La Academia hasta que irrumpió en el álbum GNX de Kendrick Lamar.
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¡Más que moda un mensaje! Los detalles ocultos en el outfit de Kendrick Lamar y SZA
¡Estos son los detalles que nadie notó del outfit de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX!