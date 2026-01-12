Cómo hacer un delicioso guacamole para ver el Superbowl LX por Azteca 7

El Superbowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y lo podrás ver a través de la señal de Azteca 7. Pero, como este evento deportivo es un ritual, aquí te diremos cómo hacer un rico guacamole el cual podrías acompañar con totopos, carne, u otro tipo de botanas, ya que este platillo puede ser combinado con varios alimentos.

¿Cómo hacer un rico y fácil guacamole para ver el Super Bowl LX?

Lo primero que necesitarás por obvias razones, es aguacate, el llamado tesoro verde es uno de los más vendidos en Estados Unidos, y antes del Super Bowl XL se venden toneladas de esta fruta; información que te daremos en los párrafos de abajo. Siguiendo con la receta, a continuación, te diremos los ingredientes para que hagas un delicioso guacamole.

Ingredientes

3 aguacates

1 Chile serrano verde o un pimiento verde

Cilantro fresco, un manojo (puedes pedir unos 5-10 pesos en la recaudería)

1 Cebolla

Jugo de limón

Como opción podrías añadirle un chile jalapeño

1 tomate maduro

Tabasco rojo

1 Diente de ajo

Costra de chicharrón

Nachos fritos de maíz que vienen siendo los totopos, o bien papas de este tipo fritos que vendrían siendo los nachos u otro tipo de frituras.

Para hacer este platillo deberás usar un molcajete, el cual es un tipo de plato grande de piedra y que viene con un mortero; el cual es un objeto con el trituramos todos los ingredientes. Puedes picar el tomate en cuadritos, al igual que los chiles y el cilantro, posteriormente deberás colocar todos los alimentos en este recipiente, y machacarlos para que quede una textura uniforme y cremosa; durante el procedimiento, deberás añadirle el jugo de limón o la salsa, dependiendo cómo lo vayas sintiendo, si pica mucho, vierte más limón y aguacate.

Cuando ya esté listo, puedes picar la cebolla en finos cuadros, así como el pimiento verde y el manojo de cilantro; cuando ya esté listo puedes comerlo con la costa de chicharrón, papas fritas, totopos y carne tipo picadillo o como la que lleva los nachos.

¿Cuántas toneladas de aguacate se consumen en el Superbowl?

Para el Super Bowl LX se tiene estimado que, por lo menos unas 110,000 toneladas de aguacate serán exportadas para Estados Unidos; una cifra que no cambia mucho a los años pasados; pero, sí representa una leve disminución y esto se debe a los factores climáticos y de seguridad en las regiones que las producen.

¿Dónde se jugará el Super Bowl LX?

El Súper Tazón 2026 se llevará a cabo en el Levi´s Stadium, el cual está ubicado en Santa Clara, California; este inmueble es el escenario elegido por la NFL para llevar a cabo el partido más importante de toda la temporada. Este estadio tan moderno es la casa de los San Francisco 49ers, y de hecho ya ha albergado otra final de la National Football League.

