Super Bowl 2026: El diccionario de las palabras que debes conocer para convivir con tus amigos

Ya estamos contando los días para el Super Bowl LX, el cuál sacará nuestro analista deportivo que todos llevamos dentro, por lo que si estás pensando en ir a ver el juego con amigos, es importante que siempre haya alguien que pueda explicar lo que sucede en el emparrillado (¿el qué?).

Holding, blitz, fumble, fullback, estas y muchas palabras más son algunas de las que deberías tener en tu radar para que el partido de fútbol americano más esperado del año no te agarre en curva, por ello hemos preparado un diccionario con los términos más comunes y complejos de estos.

¿Cuáles son los significados de las palabras del futbol americano?

Iremos poco a poco, pues resultará un poco complicado resumir tooooda la temporada en una nota, por ello, te explicaremos los términos más comunes en un partido para que tengas noción del juego y no te aburras esperando al Show de Medio Tiempo de Bad Bunny.

Acciones del futbol americano:

Holding / Sujetar: “Agarrar” es una acción que no está permitida al tratarse del avance este, por lo cuál se puede penar con un castigo / pañuelo.

“Agarrar” es una acción que no está permitida al tratarse del avance este, por lo cuál se puede penar con un castigo / pañuelo. Castigo / Pañuelo: Los castigos son sanciones por violaciones a las reglas, señaladas con una bandera (pañuelo) amarillo, que pueden significar pérdidas de yardas (5, 10, 15) para el equipo infractor.

Los castigos son sanciones por violaciones a las reglas, señaladas con una bandera (pañuelo) amarillo, que pueden significar pérdidas de yardas (5, 10, 15) para el equipo infractor. Encroachment / Invasión: Cuando un defensor cruza la línea de golpeo y toca a un oponente antes del snap.

Cuando un defensor cruza la línea de golpeo y toca a un oponente antes del snap. Snap / Hike: Se trata del pase inicial, con el que la jugada y actividad da inicio en cada posesión del balón, ejecutada por el equipo ofensivo.

Se trata del pase inicial, con el que la jugada y actividad da inicio en cada posesión del balón, ejecutada por el equipo ofensivo. False Start / Inicio falso: Es un movimiento ilegal donde un jugador ofensivo inicia la jugada antes.

Es un movimiento ilegal donde un jugador ofensivo inicia la jugada antes. Offside / Fuera de posición: Estar posicionado rebasando la línea de golpeo al momento del snap.

Estar posicionado rebasando la línea de golpeo al momento del snap. Interferencia: Cuando un jugador defensivo logra impedir que el ovoide llegue a algún jugador ofensivo durante un pase.

Posiciones dentro del futbol americano:

Quarterback (QB): Mariscal de campo.

Mariscal de campo. Tight End (TE): Ala cerrada.

Ala cerrada. Fullback (FB): Corredor de poder.

Corredor de poder. Nickelback: Un quinto defensivo secundario.

Conceptos del futbol americano:

Pausa de los dos minutos: Es una breve interrupción obligatoria del reloj cuando restan 2:00 minutos en el segundo y cuarto periodo (al final de cada mitad).

Es una breve interrupción obligatoria del reloj cuando restan 2:00 minutos en el segundo y cuarto periodo (al final de cada mitad). Down: Oportunidad para avanzar (1st down, 2nd down, etc.).

Oportunidad para avanzar (1st down, 2nd down, etc.). Punt: Patada de despeje.

Patada de despeje. Touchdown: Anotación (6 puntos).

Anotación (6 puntos). Conversión (2-point conversion): Jugada tras touchdown para sumar dos puntos extra en lugar de patear.

Jugada tras touchdown para sumar dos puntos extra en lugar de patear. Fumble / Balón suelto: Es cuando un jugador pierde el control del balón que tenía en posesión, ya sea por un golpe, un error o un forcejeo, antes de que la jugada termine, convirtiendo el balón en una "bola viva", lo que permite que se siga jugando.

Es cuando un jugador pierde el control del balón que tenía en posesión, ya sea por un golpe, un error o un forcejeo, antes de que la jugada termine, convirtiendo el balón en una "bola viva", lo que permite que se siga jugando. Red Zone: Área entre la línea de 20 yardas y la zona de anotación.

Área entre la línea de 20 yardas y la zona de anotación. Blitz: Estrategia defensiva donde los linebackers o defensivos secundarios presionan al QB.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026 y en dónde verlo gratis?

La cita para ver el Super Bowl es este próximo domingo 08 de febrero en punto de las 5:00 de la tarde a través de las señales de Azteca 7 en el Canal 7, nuestro sitio web oficial o la app TvAztecaEnVivo, donde nuestros especialistas llevarán hasta tu hogar lo mejor de este partido.

Además de llevarte lo mejor de este emparrillado, llevaremos hasta tu hogar el Show de Medio Tiempo, mismo que estará a cargo de Bad Bunny y que promete ser más que épico.