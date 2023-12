The Good Doctor | Temporada 3 | Lo no dicho

Claire acepta que Shaun siga siendo amigo de Lea, pues sabe que él no tiene intenciones más allá de la amistad. Un caso llega al hospital y el doctor Murphy se sintió identificado, ya que el paciente es un niño al cual no se le terminó de formar la tráquea, por lo que no puede hablar ni generar algún sonido. Aunque él propuso una cirugía experimental que le daría mejor calidad de vida al pequeño, los padres se negaron, a lo que se molestó, pues sabe lo difícil que es hacer amigos cuando es diferente. Por otro lado, Neil debe de sobrellevar los problemas que hay en su equipo.