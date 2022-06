Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 108 | La Cachetada.

Todos en Ecomoda comentan la pelea entre Nicolás y Armando, pero la cachetada que Betty le dio fue de otro nivel, aunque ya llegó a oídos de Marcela.

En el capítulo 108 de Yo Soy Betty, La Fea: Armando le confirma a Betty que va a admitir que fueron celos lo que sintió, que lo hará en público, pero después de la junta directiva. Bertha estará ausente algunos días y Gutiérrez no perdió el tiempo para encontrar su reemplazo, obviamente tiene que ser una mujer bella. El marido de Inesita reaparece y ella queda desconcertada al volverlo a ver. Sofía al fin tuvo justicia y Marcela le dice “adiós” a La Pupuchurra, se va de Ecomoda. Y Marcela no se quedó de brazos cruzados al enterarse de la cachetada que Betty le dio a Armando, por lo que no aguantó el coraje y la puso en su lugar.