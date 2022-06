Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 113 | ¡Porque Amo A Betty!

En '¡Porque Amo A Betty!': En contra de lo que piensa Mario Calderón, Armando Mendoza le confiesa que ama a Betty y que no se va a casar con Marcela.

En el capítulo '¡Porque Amo A Betty!’ de Yo Soy Betty, La Fea: A unas horas de que se lleve a cabo la junta donde presentarán el informe con el balance general, ocurrió de todo, pues Marcela se desahoga con Patricia y le cuenta que no habrá boda. Pero no es la única, ya que Armando tiene muy claro que no es con ella con quien quiere casarse, por lo que le cuenta a Mario que en realidad ama a Betty, aunque a él se le hace increíble esta confesión. Insiste en que debe seguir con Marcela para recuperar la empresa. Sin querer, Betty escucha su conversación y ahora toma una decisión que es definitiva.