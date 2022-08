Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 147 | Marcela vs. Betty.

La cita de Betty y Daniel Valencia no sale para nada como él lo esperaba, y todo porque ella no olvida todo el horror por el que pasó gracias a él. Nicolás no hace más que quedar bien con Patricia, pero Marcela estalla contra Betty, porque está harta de tener que soportarla. ¡Revive los capítulos de Yo Soy Betty, La Fea! Sólo da clic en el enlace https://bit.ly/CapitulosBettyLaFea