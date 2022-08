Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 156 | Michel Doinel.

Patricia llega con Nicolás Mora a la oficina y todas las del cuartel, junto con Marcela, creen que pasaron la noche juntos, aunque ella lo niega rotundamente. Y una grata sorpresa llega a Ecomoda: Michel Doinel, quien no tiene otra intención más que visitar a su querida Betty, pero no todo es felicidad, Armando no aguanta los celos. ¡Revive los capítulos de Yo Soy Betty, La Fea! Sólo da clic en el enlace https://bit.ly/CapitulosBettyLaFea