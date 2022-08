Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 157 | El Reencuentro.

Armando no tolera los celos ante la llegada de Michel, no deja de hacerse ideas, sobretodo ante la reacción del cuartel, quienes no tarden en reunirse en su sala de juntas para planear una venganza contra Don Armando, esperando que Betty acceda a ponerlo celoso, y Mario Calderón no ayuda, pues sus constantes burlas tienen harto al expresidente de Ecomoda. Mientras, Betty está llena de felicidad ante el reencuentro con el francés. ¡Revive los capítulos de Yo Soy Betty, La Fea! Sólo da clic en el enlace https://bit.ly/CapitulosBettyLaFea