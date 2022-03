Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 72 | El nuevo look de Betty.

La relación de don Armando y Betty va mejorando, tanto así que se hizo un cambio de look que sorprendió a todos y a otros les provocó gracia.

En el capítulo 72 ‘El nuevo look de Betty': El amor, el dinero y un cambio de look no se pueden esconder, aunque Betty luce muy feliz con su nueva imagen, otros consideran que le quedó “terrible” y aprovechan para burlarse de ella.