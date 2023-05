10bet streaming: Apuesta en vivo con el bono de bienvenida

La casa de apuestas tiene grandes promociones que podrás disfrutar con tus apuestas en directo en la web y en la aplicación móvil.

10bet lleva poco tiempo en México y ya se ha revelado como una gran alternativa para los jugadores más exigentes. Quizás en un futuro cercano podamos ver implementado el 10bet streaming en el operador. De momento, te presentamos toda la oferta disponible en la actualidad.

Promociones 10bet

Empezamos por todo lo alto mostrándote las ofertas que 10bet tiene preparadas para los nuevos usuarios y para los usuarios ya registrados. Uno de los puntos fuertes del operador es su enorme variedad de promociones disponibles para diversos deportes y también para juegos de casino. Así, siempre tenemos más posibilidades de potenciar nuestras ganancias en la plataforma.

Bono de bienvenida 10bet apuestas deportivas

Aunque el 10bet streaming no esté disponible, nadie te quita la posibilidad de hacer increíbles apuestas en vivo con el excelente bono de bienvenida 10bet. Este te brinda el 100% de tu primer depósito con el operador hasta 2.000 pesos mexicanos.

10bet Bono de Bienvenida

Para recibirlo debes crear una cuenta de usuario en 10bet y depositar al menos 100 pesos con alguno de los medios de pago compatibles con la oferta. No olvides colocar el código de bonificación 10bet “PONTELA10” en el campo del promocode para activar la promoción. Una vez se confirme tu ingreso, recibirás el saldo del bono en tu cuenta.



Promoción

Descripción

Código de bonificación10bet

Términos y condiciones del bono Bono de bienvenida 10bet apuestas deportivas

Recibe hasta $2.000 MXN con tu primer depósito

PONTELA10

Depósito mínimo: $100 MXN

Cuotas mínimas: 1.90 por selección o 1.40 por selección en apuestas combinadas

Rollover: x3

Vigencia: 30 días

Existen algunas condiciones que es importante considerar para liberar las ganancias del bono:

Aquí te muestro un texto reformulado:



Se requiere un ingreso mínimo de 100 pesos mexicanos para reclamar el bono de bienvenida 10bet deportes.

Para calificar al bono de bienvenida, debes activarlo dentro de los 7 días posteriores a tu registro.

Una vez activado, el bono tendrá una vigencia de 30 días.

Para poder retirar las ganancias conseguidas con el bono, deberás apostar 3 veces el valor del bono y el valor de tu depósito.

Las cuotas mínimas para hacer apuestas con el bono son de 1.90 por selección, y de 1.40 por selección en apuestas combinadas.

Ten en cuenta que las apuestas de sistema, yanki, opuestas, incrementadas, recuperadas (cash out), canceladas y en deportes virtuales están excluidas del bono.

Bono de bienvenida 10bet casino

Los aficionados a los juegos de casino y casino en vivo también tienen una gran oportunidad de duplicar su primer depósito hasta 2.000 pesos mexicanos en 10bet.

Bono Bienvenida Casino 10bet

El procedimiento para obtenerlo es similar al del bono de bienvenida deportes. Debes abrir una cuenta 10bet, dirigirte a Depósitos e ingresar al menos 100 pesos mexicanos. Introduce el código de bonificación10bet “PONTELA10” y ¡voilà! Ya tendrás duplicado tu primer depósito hasta un máximo de $2.000 MXN.



Promoción

Descripción

Código de bonificación 10bet

Términos y condiciones del bono Bono de bienvenida 10bet Casino

Recibe hasta $2.000 MXN con tu primer depósito

PONTELA10

Depósito mínimo: $100 MXN

Rollover: x20

Vigencia: 30 días

Al igual que el bono deportes, esta promoción va ligada a unos requisitos de apuesta:



Para calificar al bono, debes depositar al menos 100 pesos en tu cuenta.

Tienes 7 días a partir de la apertura de tu cuenta para reclamarlo.

Una vez recibido, el bono tiene una vigencia de 30 días.

Para poder retirar tus ganancias, deberás apostar 20 veces la cantidad del bono y el depósito.

Las apuestas realizadas en juegos de Slots, Video Bingo y Scratch Cards contarán el 100%, mientras que las de Blackjack y Ruleta contribuirán con un 5%. Los juegos de Video Poker, Baccarat y otros juegos no contribuyen a los requisitos de rollover del bono.

Las apuestas opuestas y aquellas que ocupen más del 75% de la mesa están excluidas de la promoción.

Bono 50% para apuestas deportivas

Esta oferta está destinada a usuarios ya registrados en la plataforma. Con la promoción podemos obtener el 50% al depositar hasta $1.000 MXN. Así, aunque no tengamos a la mano el 10bet streaming, sí que podremos apostar en vivo y seguir los pronósticos con las estadísticas en tiempo real. Los términos y condiciones que se aplican son estos:



Ingresa al menos $100 MXN para activar el bono.

El rollover del bono es de 3x el monto del bono y del depósito.

La vigencia del bono es de 30 días.

Para liberar las ganancias del bono debes apostar a cuotas mínimas de 1.90 en apuestas simples y de 1.40 en combinadas.

Bono 50% para casino

Los usuarios registrados que deseen conseguir un impulso extra para los juegos de casino está disponible este bono que nos ofrece el 50% al depositar hasta 1.000 pesos. Los requisitos de apuesta son los siguientes:



Haz un depósito mínimo de $100 MXN.

El bono tiene un rollover de 20x la cantidad del bono más la cantidad del depósito.

Tienes 30 días para cumplir con los requisitos del rollover.

$200 MXN es la cantidad máxima por apuesta que contribuye a liberar el bono

El bono te da derecho a una ganancia máxima de 2.500 pesos en efectivo.

Los juegos incluidos en la promoción son Slots, Video Bingo y Scratch Cards.

Bono 10%

Con esta oferta, 10bet nos brinda la posibilidad de conseguir un 10% al depositar hasta 200 pesos. El monto mínimo que debes ingresar para tener acceso a las free bets es de 100 pesos mexicanos. Eso sí, asegúrate de leer las condiciones de la oferta que podrás encontrar en la web del operador.

Opciones de pago 10bet

10bet se destaca de sus competidores en la oferta de medios de pago tan espectacular que presenta a los usuarios. Puedes elegir entre una variedad de métodos de depósito y retiro:



Tarjetas bancarias Visa y Mastercard: aceptan un monto de depósito mínimo de 100 pesos y un máximo de 10.000 pesos. El ingreso se procesa de forma inmediata.

Depósito en efectivo OxxoPay: puedes depositar un mínimo de 100 pesos y máximo de 10.000 pesos. El tiempo de procesamiento es inmediato.

Depósito en efectivo PayCash: acepta un ingreso de al menos $100 MXN y $5.000 MXN de máximo. El tiempo de procesamiento es de alrededor de 1 hora.

Transferencia bancaria Spei: puedes depositar como mínimo $100 MXN y como máximo $500.000 MXN. También te permite retirar fondos con un mínimo de $100 MXN y un máximo de $100.000 MXN. El tiempo de procesamiento es inmediato.

Transferencia bancaria Codi: acepta un depósito mínimo de $100 MXN y un depósito máximo de $8.000 MXN. El tiempo de procesamiento es inmediato.

Billetera virtual Todito Cash: puedes depositar como mínimo $100 MXN y como máximo $500.000 MXN. Los depósitos se procesan de forma inmediata.

Billetera virtual Astropay: acepta un ingreso mínimo de $100 MXN y un ingreso máximo de $25.000 MXN. También permite retiros mínimos de $100 MXN y máximos de $25.000 MXN. El tiempo de procesamiento es de 1 hora.

Monedero electrónico MuchBetter: podemos depositar al menos $100 MXN y como máximo $10.000 MXN. También permite retirar al menos $100 MXN y como máximo $25.000 MXN. Se procesa de forma inmediata.

Criptomonedas: permiten un depósito mínimo de $100 MXN y máximo de $500.000 MXN. También es posible retirar fondos con un mínimo de $100 MXN y un máximo de $100.000 MXN. El tiempo de procesamiento es inmediato.

10bet Opciones de Pago

FAQ

¿Puedo ver eventos deportivos en 10bet?

No, por el momento el operador no dispone de 10bet streaming, pero esto no quiere decir que no se vaya a ofrecer el servicio próximamente. Es posible que la casa de apuestas implemente la retransmisión de eventos en el futuro.

¿Hay bono de bienvenida 10bet?

Sí, 10bet ofrece promociones de bienvenida para los nuevos usuarios de México. Todo lo que necesitas es hacer un depósito de al menos 100 pesos para reclamar tu bono de bienvenida para apuestas deportivas o casino en línea. Además, hay otras promociones disponibles para usuarios registrados.

¿Cómo puedo acceder al servicio de streaming 10bet?

No es posible acceder a este servicio, pero sí está disponible la sección de apuestas en vivo donde podrás seguir las estadísticas de los partidos en directo y colocar tus apuestas.

¿Cómo saber si mi conexión es lo suficientemente rápida para usar la 10bet app?

Para jugar desde la app 10bet basta con disponer de espacio en la memoria del celular para instalar la aplicación y una conexión estable a internet. No es necesario que tengas una velocidad de internet alta, ya que el 10bet streaming no está disponible por el momento.

¿Puedo apostar en vivo desde mi dispositivo móvil?

Sí, puedes colocar apuestas en vivo en 10bet y seguir los resultados de los partidos con las estadísticas en directo.

¿Debo registrarme para acceder a las retransmisiones en vivo?

Como hemos dicho, el 10bet streaming no se ofrece en el operador, aunque es posible que esté disponible próximamente.