Estos son los 2 videojuegos deportivos que jugaba El Mencho: los encontraron en su escondite

Así como tras la muerte del Mencho se habla de quiénes podrían tomar el control del CJNG, también se cuentan curiosidades acerca del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pues ahora se dio a conocer que Nemesio Oseguera Cervantes era gamer, ya que le encontraron videojuegos, entre ellos 2 deportivos. Estaban en su escondite y sorprendió a todos.

Mientras que hay investigaciones e hipótesis sobre cómo se convirtió “El Mencho” en líder del CJNG, lo cierto es que cada vez hay más noticias acerca de este criminal que terminó muerto a sus 59 años. Distintos reportes indican que encontraron videojuegos deportivos en su escondite ubicado en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco.

mencho

FIFA 12, Forza Motorsport 4, los videojuegos deportivos de “El Mencho”

De acuerdo a la información publicada por Radio Fórmula, Nemesio Oseguera Cervantes tenía una colección de al menos 13 videojuegos, para jugar en la consola Xbox 360. Dentro de esos CD’s, destacaban dos ‘jueguitos’ de deporte: el famoso FIFA 12 y el Forza Motorsport 4, de carrera de automóviles. Ambos fueron lanzados en 2011 y tuvieron éxito.

TE PUEDE INTERESAR:



El criminal contaba en su escondite con una consola Xbox 360, por lo que le dicen “gamer” (pasaba parte de su tiempo jugando videojuegos). FIFA 12, de Electronic Arts, fue muy popular en su lanzamiento, cuando la empresa estadounidense comenzaba a despegarse de la competencia contra Konami y su famoso PES (para 2013 lo superaba ampliamente).

"El Mencho"



Porque el narcotraficante mexicano era gamer. Tenía una caja de viejos juegos de Xbox en la casa donde se escondía. Estos son algunos de los juegos que tenía:



- Call of Duty: Modern Warfare 2

- FIFA 12

- Forza Motorsport 4

-Forza Horizon 1

- El Gato con Botas

-… pic.twitter.com/Ifud5rpKVF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 25, 2026

Por su parte, el Forza Motorsport 4 fue el cuarto lanzamiento del videojuego desarrollado por Turn 10 Studios para Microsoft Studios, por lo que era exclusivo de Xbox en ese momento. De esa misma compañía, “El Mencho” contaba también con el Forza Horizon 1, también de carreras pero especializado en el mundo abierto.

Todos los videojuegos que tenía “El Mencho”

Resulta que, de los 13 videojuegos hallados, los que se pueden divisar en las fotos viralizadas en las redes sociales son los siguientes: