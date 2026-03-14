logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

3 jugadores a seguir de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sudáfrica volverá a estar bajo la mirada del mundo en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a México. Estos son los jugadores para no perder de vista.

3-jugadores-sudafrica-copa-mundial-de-la-fifa-2026
|@bafanabafanaofficial

Escrito por: María Agustina Leiva - Marktube

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un nuevo capítulo para la selección de Sudáfrica, ya que volverá a estar bajo la mirada del mundo en el partido inaugural del torneo. El conjunto africano se enfrentará a México, repitiendo el duelo que abrió el Mundial 2010, cuando el país sudafricano fue anfitrión de la competencia.

¡GOL DE Igor Marques! | Mirassol 1 - 0 Santos | Brasileirao | J5 | TV Azteca

En aquel histórico encuentro disputado el 11 de junio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica sorprendió con el gol de Siphiwe Tshabalala. Pero el partido terminó empatado 1-1 tras la anotación de Rafael Márquez para la Selección Méxicana.

Luego de 16 años, ambas selecciones volverán a cruzarse en el debut de la nueva edición del torneo. Allí los Bafana Bafana buscarán competir con una generación que mezcla experiencia y talento emergente.

Jugadores de Sudáfrica que están dando qué hablar en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Lyle Foster

El delantero de 25 años es uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque de Sudáfrica en la Copa del Mundo. Actualmente juega en el Burnley F. C. de la Premier League, donde se ha consolidado como titular y una de las principales figuras del club. Foster destaca por su capacidad goleadora. Aunque en el pasado enfrentó problemas relacionados con su salud mental, el atacante ha logrado retomar su mejor nivel y llega como una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo africano.

  • Teboho Mokoena

En el mediocampo, Teboho Mokoena es el encargado de aportar liderazgo. El futbolista milita en el Mamelodi Sundowns FC, uno de los clubes más importantes del futbol sudafricano, donde se ha consolidado como una figura clave temporada tras temporada. Debutó con la selección nacional en 2017 y desde entonces se ha convertido en un referente del equipo, tanto por su calidad futbolística como por su personalidad dentro del campo.

  • Siyabonga Ngezana

En defensa, uno de los nombres a seguir es Siyabonga Ngezana, un zaguero de 28 años que actualmente juega en el FCSB de la Liga I de Rumanía. Su potencia física y experiencia en el futbol europeo lo han convertido en una pieza fundamental en la línea defensiva del equipo sudafricano. En 2023 fue reconocido como el mejor jugador africano que milita en Europa, un galardón que reforzó su reputación internacional.

¿Cuándo juega México contra Sudáfrica en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre México y Sudáfrica será uno de los partidos más esperados de la fase inicial del torneo, ya que abrirá oficialmente la actividad del Grupo A. Además de estas dos selecciones, el sector también contará con Corea del Sur y un rival que saldrá del repechaje mundial.

El partido inaugural está programado para disputarse el 11 de junio de 2026, una fecha simbólica que recuerda el debut de ambas selecciones en el Mundial 2010. El encuentro se jugará en horario estelar.

Tags relacionados
Copa Mundial de la FIFA 2026

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo