3 jugadores a seguir de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un nuevo capítulo para la selección de Sudáfrica, ya que volverá a estar bajo la mirada del mundo en el partido inaugural del torneo. El conjunto africano se enfrentará a México, repitiendo el duelo que abrió el Mundial 2010, cuando el país sudafricano fue anfitrión de la competencia.

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En aquel histórico encuentro disputado el 11 de junio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica sorprendió con el gol de Siphiwe Tshabalala. Pero el partido terminó empatado 1-1 tras la anotación de Rafael Márquez para la Selección Méxicana.

Luego de 16 años, ambas selecciones volverán a cruzarse en el debut de la nueva edición del torneo. Allí los Bafana Bafana buscarán competir con una generación que mezcla experiencia y talento emergente.

Jugadores de Sudáfrica que están dando qué hablar en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lyle Foster

El delantero de 25 años es uno de los futbolistas llamados a liderar el ataque de Sudáfrica en la Copa del Mundo. Actualmente juega en el Burnley F. C. de la Premier League, donde se ha consolidado como titular y una de las principales figuras del club. Foster destaca por su capacidad goleadora. Aunque en el pasado enfrentó problemas relacionados con su salud mental, el atacante ha logrado retomar su mejor nivel y llega como una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo africano.

Teboho Mokoena

En el mediocampo, Teboho Mokoena es el encargado de aportar liderazgo. El futbolista milita en el Mamelodi Sundowns FC, uno de los clubes más importantes del futbol sudafricano, donde se ha consolidado como una figura clave temporada tras temporada. Debutó con la selección nacional en 2017 y desde entonces se ha convertido en un referente del equipo, tanto por su calidad futbolística como por su personalidad dentro del campo.

Siyabonga Ngezana

En defensa, uno de los nombres a seguir es Siyabonga Ngezana, un zaguero de 28 años que actualmente juega en el FCSB de la Liga I de Rumanía. Su potencia física y experiencia en el futbol europeo lo han convertido en una pieza fundamental en la línea defensiva del equipo sudafricano. En 2023 fue reconocido como el mejor jugador africano que milita en Europa, un galardón que reforzó su reputación internacional.

¿Cuándo juega México contra Sudáfrica en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre México y Sudáfrica será uno de los partidos más esperados de la fase inicial del torneo, ya que abrirá oficialmente la actividad del Grupo A. Además de estas dos selecciones, el sector también contará con Corea del Sur y un rival que saldrá del repechaje mundial.

El partido inaugural está programado para disputarse el 11 de junio de 2026, una fecha simbólica que recuerda el debut de ambas selecciones en el Mundial 2010. El encuentro se jugará en horario estelar.