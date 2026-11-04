AEK Atenas VS Real Madrid: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 4 de noviembre, partido de la jornada 4 de la UEFA Champions League

Se enfrentan en duelo de Jornada 4 de la Champions League, el equipo del AEK Atenas en contra del Real Madrid, en un juego de un pronóstico poco alentador para los locales, en tanto que la expectativa es de un marcador abultado para los merengues, en juego a celebrarse en el Agia Sofía de Atenas y que arrancará a las 11:30 de la mañana tiempo del centro de México.

El Real Madrid llega a este partido invicto, pues en los primeros tres ha sacado el resultado, inclusive en el último en el que se enfrentaron a la Roma, iban perdiendo y en cuestión de minutos le dieron la vuelta al marcador que sumar tres puntos en un marcador final de 4-3 jugando en el Olímpico de Roma.

Los de Mourinho, colocados en el quinto escalón de la tabla general de Champions en esta fase de liga, tienen 9 unidades pero por diferencia de anotaciones están en el quinto puesto. Ahora en este juego que es ante una escuadra vulnerable irán con todo, incluyendo a Vinicius quien se ha confirmado como titular para la escuadra española.

AEK Atenas está con solo tres puntos luego de una victoria y dos derrotas, y están hasta el puesto 27 de la campaña; si quieren pensar en avanzar a Octavos de Final o playoffs, será necesario sumar en su terreno y no dejar que la visita les pase por encima.

📹 ¡Nuestra llegada al estadio! https://t.co/gt5lWpHOY0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

Este es el pronóstico del clima para el partido AEK Atenas vs Real Madrid

El AEK Atenas de Grecia, recibe a los merengues, en una cancha en la que el pronóstico del clima favorece a la práctica del futbol, con 17 grados centígrados y una mínima posibilidad de 6 por ciento de lluvia.

¿Cuánto cuesta un boleto para vivir el AEK vs Real Madrid?

Previo al partido del AEK Atenas en contra del Real Madrid, los boletos están con precios muy altos, pasando desde los 8 mil pesos en los accesos más accesibles, hasta los 45 mil pesos el más caro.