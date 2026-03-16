¿Irán mantiene su lugar rumbo al Mundial 2026? reina la incertidumbre

A menos de unos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la participación de la Selección de Irán ha estado rodeada de dudas. Sin embargo, desde Asia aseguran que el combinado iraní continúa con la intención de competir en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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El secretario general de la Confederación Asiática de Futbol, Windsor John, afirmó que el organismo no ha recibido información que indique que Irán no participará en la próxima Copa del Mundo. Durante una conferencia de prensa realizada en Kuala Lumpur, el dirigente fue claro al señalar que la federación iraní sigue comprometida con el torneo.

"Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", explicó, dejando en claro que el equipo continúa formando parte de los planes del campeonato.

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Declaraciones y tensiones alrededor del torneo

La polémica se encendió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara en redes sociales comentarios sobre la presencia de Irán en el Mundial. En su mensaje, señaló que el equipo sería bienvenido en la competencia, aunque también cuestionó si sería apropiado que participara debido al contexto de la guerra en curso en la región.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones, especialmente en el propio equipo iraní. La selección respondió a través de redes sociales asegurando que nadie puede excluirla del torneo y que la organización del Mundial depende exclusivamente de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial.

Desde la perspectiva de la AFC, la decisión final corresponde a la federación iraní, que hasta ahora mantiene su postura de competir.

Un Mundial con calendario definido para Irán

De acuerdo con el calendario previsto, la selección iraní disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. El debut está programado para el 16 de junio en Inglewood, California, frente a Selección de Nueva Zelanda. Posteriormente enfrentará a Selección de Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio en Seattle ante Selección de Egipto.

Irán llega a esta Copa del Mundo con credenciales importantes. Actualmente ocupa el puesto número 20 del ranking mundial de la FIFA y logró su clasificación para disputar su cuarta participación consecutiva en el torneo más importante del fútbol.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso anual de la FIFA programado para el 30 de abril en Vancouver. Por ahora, en medio de tensiones políticas y debates internacionales, el mensaje desde Asia es claro: Irán sigue en la carrera rumbo al Mundial 2026.

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