Alacrán Berchelt luce motivado en su inminente regreso a los encordados

El boxeador mexicano Miguel ‘Alacrán’ Berchelt apareció este jueves en rueda de prensa final de cara a su pelea de regreso que será ante el argentino Diego Ruiz, y lo hizo con entusiasmo, recordando que en Mérida forjó su carrera hasta llegar a ser campeón del mundo.

El sábado 14 de octubre, Miguel Alacrán Berchelt, volverá a los encordados para encontrarse en un pleito de alto calibre ante un argentino que afirmó vendrá a cumplir con su tarea.

El enfrentamiento lo podrás ver porAzteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM, con la narración y comentarios del Box Azteca Team, desde el Poliforum Zamna.

ZANFER

Alacrán Berchelt luce listo a dos días de la pelea

En la rueda de prensa, se vio a un Miguel Berchelt preparado para encarar el reto en la división de los pesos ligeros. Su entusiasmo y enfoque son notorios, y se espera que compita a un alto nivel para iniciar un segundo aire en su carrera boxística.

“Regresar a Mérida, Yucatán me emociona, es como una segunda casa para mí, aquí hice mis pininos. Me siento muy feliz, me han dado mucho cariño en estos días”.

“Le agradezco y doy una bienvenida a Diego Ruiz, en Mérida la afición sabe mucho de boxeo, aquí puedes estar tranquilo, que si ganas la pelea, te darán la victoria”.

“Yo me preparé muy fuerte en Hermosillo, Sonora, estuve tres meses allá entrenando muy fuerte. Regresa en mi esquina Alfredo Caballero, me siento completo. Sentía que me faltaba algo, me siento como el Alacrán que iba por su primer campeonato, vengo bien preparado y lo demostraré este sábado. No falten”.

Rival del Alacrán reconoce la trayectoria, pero advierte que viene por el triunfo

En su turno, Diego Ruiz, agradeció la hospitalidad que le han dado en Mérida, reconoció a su contrincante pero sostuvo que viene a cumplir con una labor que es ganar.

“Estoy agradecido y con la mentalidad de ganar. Enfrente estará Miguel Berchelt, mis respetos para él, tiene una gran trayectoria es un gran campeón, pero yo vengo a hacer mi trabajo. Siempre lo he dado todo, en cada lugar. Los espero este sábado”.

