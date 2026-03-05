América vs Bravos de Juárez: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

La Jornada 9 del Clausura 2026 cierra la actividad de este miércoles con un duelo cargado de presión en la capital del país. Las Águilas vuelven a casa con la obligación de responder ante su afición, mientras que los Bravos llegan con la intención de aprovechar el momento anímico de su rival.

El escenario será el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos clubes necesitan sumar de a tres para no rezagarse en la pelea por los puestos de clasificación. La cita es este miércoles 4 de marzo de 2026, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

América llega golpeado tras la goleada sufrida el fin de semana ante Tigres, resultado que lo dejó en la octava posición con 11 puntos. Para este compromiso, André Jardine recupera a Alejandro Zendejas tras superar una lesión muscular, aunque Henry Martín continúa como baja por molestias físicas.

Por su parte, Juárez se ubica en el puesto 15 con 7 unidades. Los Bravos apostarán por un planteamiento ordenado y transiciones rápidas, tras el buen rendimiento del equipo tras vencer a Atlas en la Jornada 8.

Alineaciones del América vs FC Juárez

América: Luis Malagón #1, Sebastián Cáceres #4, Aarón Mejía #18, Ramón Juárez #29, Jonathan Dos Santos #6, Rodrigo Dourado #17, Thiago Espinosa #22, Raphael Cavalcante #23, Erick Sánchez #28, Víctor Dávila #11 y José Zúñiga #19.

Juárez: Sebastián Jurado #1, Jesús Murillo #2, Moises Castillo #3, Manuel Mayorga #4, Francisco Nevárez #33, Denzell García #5, Ramón Rodríguez #6, Jose Rodriguez #11, Homer Martinez #18, Ían Torres #20 y Oscar Estupiñan #19.

Pronósticos del América vs FC Juárez

A pesar del tropiezo reciente, las casas de apuestas colocan al América como amplio favorito gracias a su plantel y localía. En el papel, las Águilas parten con ventaja, pero la presión y las dudas defensivas recientes abren la puerta a un partido más competido de lo que dictan los momios.

