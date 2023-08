Minuto 29: Gol del América

29' Gol de Kevin Álvarez. Con un disparo desde adentro del área logró anotar el primer gol tran un error del portero Schulte.

Minuto 16: Columbus se pierde del gol

16' Columbus tuvo una jugada clara de gol pero terminó mandando el balón por arriba del travesaño.

Minuto 6: Se salva el América

6' Disparo de Cucho que pega en el poste y hace que el América se salve del primer gol.

Minuto 1: Quiñones perdona a Columbus Crew

1' Julian Quiñones tuvo la primera jugada clara del partido, un mano a mano ante el portero Schulte pero su disparo fue tapado por el guardameta.

Minuto 1: Inicia el partido América vs Columbus Crew

1' Comienza el juego entre el América vs Columbus Crew

Este lunes 31 de julio de 2023, concluye la actividad de la fase de grupos de la Leagues Cup. Los últimos partidos del día son: América vs Columbus Crew, Puebla vs Chicago Fire, Toluca vs Colorado Rapids y Guadalajara vs Sporting Kansas City.

Uno de los partidos más destacados de la jornada es el del América vs Columbus Crew a pesar de que ambos equipos ya están clasificados a la siguiente fase del torneo, pero buscan definir el primer lugar del grupo Centro 1.

El partido empieza en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Lower.com Field.

Alineación del América

Portero: Malagón

Defensas: Reyes, Reyes, Araujo y Álvarez

Mediocampistas: Fidalgo, Sánchez, Laýún, Zendejas y Suárez

Delanteros: Quiñones

Alineación de Columbus Crew

Portero: Schulte

Defensas: Amundsen, Zawadzki y Moreira

Mediocampistas: Yeboah, Morris, Nagbe, Farsi y Matan

Delanteros: Cucho y Ramirez

