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América vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 14 del Clausura 2026; marcador online - Presentado por Nissan

¡El Clásico Joven en el renovado Estadio Banorte! Sigue el América vs. Cruz Azul EN VIVO. Consulta horarios, canales y el minuto a minuto de la Jornada 14.

América vs Cruz Azul

Escrito por: Erick De la Rosa

Una nueva edición del Clásico Joven se jugará en el ahora mítico Estadio Banorte. Las Águilas del América recibirán a Cruz Azul en un duelo con sabor a liguilla. El conjunto dirigido por André Jardine se está agarrando literalmente con las uñas del octavo lugar en la clasificación general y un mal resultado hoy ante la Máquina Celeste sería brutal. Por otro lado, los pupilos de Nicolás Larcamón vienen de pasarla muy mal a media semana en Los Angeles y tratarán de recuperar sensaciones frente al acérrimo rival.

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¿A qué hora es el Clásico Joven América vs Cruz Azul hoy?

Será este sábado 11 de abril en punto de las 9:00 pm cuando se abran las puertas del Estadio Banorte para recibir el cotejo entre las Águilas del América y la Máquina Celeste de la Cruz Azul Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS el resultado de este cotejo y todos los demás de esta jornada 14 por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

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