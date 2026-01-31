América vs Necaxa: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026; marcador online

América recibe a los Rayos del Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026, en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde el encuentro se disputará en un horario poco habitual.

El conjunto azulcrema busca su primer triunfo del torneo, suma dos puntos tras tres jornadas, con una derrota y dos empates, y aún no ha marcado gol en el certamen: cayó ante San Luis e igualó frente a Pachuca y Xolos. Actualmente los dirigidos por André Jardine se ubica en la posición 15 de la tabla general de la Liga BBVA MX.

Necaxa es dirigido por el uruguayo Martín Varini, anunciado en diciembre de 2025 tras su etapa con Bravos de Juárez. El técnico asumió con la encomienda de fortalecer a una plantilla joven y ajustar el funcionamiento táctico del equipo, una tarea difícil tras la salida de su pieza clave en el medio campo, Agustin Palavecino. Los Rayos vencieron a Santos y cayeron ante Rayados y Atlas, resultados que los colocan en la posición 14, por encima de América.

Horario y dónde se juega el América vs Necaxa

El partido fue reprogramado debido a un concierto en la Plaza de Toros, recinto ubicado a pocos metros del Estadio Ciudad de los Deportes, donde se jugará el encuentro a las 16:00 horas (tiempo del centro de México). El club optó por este horario para reducir la concentración de tránsito en la zona, facilitar la movilidad de los asistentes a ambos eventos y evitar conflictos con la alcaldía correspondiente.

Pronóstico del América vs Necaxa del sábado 31 de enero de 2026

América llega invicto ante Necaxa en los últimos cinco enfrentamientos directos, con dos victorias y tres empates. Aunque los Rayos han forzado juegos cerrados, no logran vencer a las Águilas desde hace varios torneos.

América es favorito pese a su sequía ofensiva y el pronóstico apunta a un 2-1 a su favor. La urgencia por anotar puede abrir espacios que Necaxa intentará aprovechar al contragolpe. El pronóstico más viable según las tendencias marca a un América a ganar, ambos anotan y over 2.5 goles, proyectando un partido abierto.