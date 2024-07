GOOOOL: América 3-1 Querétaro EN VIVO hoy minuto a minuto dónde ver transmisión en México | Jornada 2 del Apertura 2024

Este viernes 12 de julio del 2024, arranca la actividad de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro partidos los que tendremos hoy, entre los que se encuentra: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Tijuana vs Chivas y Atlas vs Tigres.

El encuentro encargado de iniciar con la actividad de la jornada comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y es América vs Querétaro. El juego se va a disputar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así llega América y Querétaro

América llega de perder en la primera jornada al quedar 2-1 ante Atlético de San Luis de visita. Por el momento se ubica en el lugar 12 de la tabla con cero puntos. Mientras que Querétaro se ubica en el lugar 13 de la tabla con cero puntos al perder 2-1 de local ante Tijuana.

