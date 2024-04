Cobertura América vs Toluca EN VIVO | Jornada 15 Clausura 2024

Este sábado 13 de abril del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 con tres partidos por disputarse. Los cuales son el Pachuca vs Chivas, seguido por el juego de América vs Toluca y termina con el Clásico Regio, Monterrey vs Tigres.

El partido de América vs Toluca se va a disputar en el Estadio Azteca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Es un juego clave para ambos equipos pues el que gane y si hay una combinación de resultados sería el primer equipo con boleto asegurado a la Liguilla. En caso de un empate, podría complicar el liderato del torneo.

VIDEO | Jackie Nava saca la cara por Canelo Álvarez reaccionando a las críticas

Te puede interesar: Los 5 equipos clasificados a la fase final del Clausura 2024

Así llega América y Toluca

El conjunto del América llega en el segundo lugar de la tabla con 29 puntos, igualado con el Toluca que mantiene 29 puntos pero ocupa el primer lugar de la tabla. Los dos equipos han demostrado tener un gran estilo de juego y ser candidatos al título.

El equipo de Coapa llega de conseguir su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup. Torneo en el que se medirán ante Pachuca el 23 de abril y el 30 de abril del 2024. Los dirigidos por André Jardine no conocen la derrota en el Estadio Azteca en torneo regular desde la jornada 1 del Apertura 2023.

Por otra parte, Toluca llega con 10 partidos sin conocer la derrota en el Clausura 2024. Sus últimos tres encuentros fueron victorias que terminaron con una lluvia de goles.

Resumen: Puebla 0-1 Cruz Azul | Jornada 15 del Clausura 2024

Te puede interesar: Real Madrid vence al Mallorca de Javier Aguirre en la Fecha 31 de LaLiga