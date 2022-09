Exjugador de Pumas asegura que Andrés Lillini no sabe usar la cantera

Manuel Negrete, uno de los máximos referentes de Pumas, no está nada contento con la actualidad del conjunto universitario. Para el exjugador auriazul la grandeza del club, que representa la máxima casa de estudios, debe estar por encima de todo, incluso del jugador más ganador de la historia, Dani Alves.

“El equipo universidad es muy grande y no debe basarse en un jugador que llega con una gran trayectoria, que va a ayudar al equipo pero el club de universidad son todos, entonces esperemos que les vaya bien, que estén tranquilos y no se piense y no se metan mucho con la prensa, porque la prensa no juega y ellos son los que tienen que solucionar, en ellos está la clasificación del Repechaje”, comentó Negrete.

Así fue el primer entrenamiento de Dani Alves en Ciudad Univesitaria

Negrete asegura que Lillini no ha sabido potenciar la Cantera

Por otro lado, Manuel se animó a criticar la etapa de Lillini en Pumas, debido a que el entrenador argentino no ha sabido potenciar la cantera de la institución.

“Han llegado jugadores de renombre y con mucha trayectoria pero tienes que demostrarlo en la cancha, para mí tendríamos algunos ajustes en el caso de la defensa, por ejemplo hace falta pero hay jugadores jóvenes que deben retomar el trabajo de la Cantera, se habla mucho de la cantera pero realmente no han salido jugadores importantes, han salido pero no han tenido esa trascendencia tanto en el club como a la Selección Nacional”, confesó el ex futbolista felino.

Te puede interesar: Manuel Negrete revela quien debe ser el atacante titular en Qatar 2022

Dani Alves debe ser un jugador más con Pumas

Además, Negrete aseguró que Dani Alves debe ser uno más en el actual equipo y trabajar en conjunto si es que quieren llegar lejos en el torneo.

“Me da mucho gusto que ya se esté hablando menos de un fichaje como Dani Alves que fue un jugador muy importante en lo futbolístico pero que también él tiene que hacer su trabajo al igual que todos, una de las cosas que les iría sería jugar con alegría porque es un buen equipo, porque son jugadores que saben hacer bien las cosas”, dijo el ex jugador universitario.

Te puede interesar: VIDEO: Así podrías llenar ‘gratis’ el álbum del Mundial de Qatar 2022

Finalmente, el ex futbolista de Pumas insistió en la continuidad y desarrollo de los jóvenes universitarios.

“Antes había jugadores que eran seleccionados nacionales, que podían estar en un Mundial, son buenos jugadores que han regresado y otros que habían salido, el caso del Chispa Velarde trabajadores de esos equipos y deben retomar eso, que es la Cantera porque para mí es muy importante, es el trabajo, es la continuidad de lo que se ha pensado siempre en ese trabajo de fuerzas básicas”, sentenció Manuel Negrete.